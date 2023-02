Kritik an Krankenhausreformplänen des Bundes aus Schleswig-Holstein

Weniger Krankenhäuser mit Geburtshilfeabteilungen? Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken befürchtet für Schleswig-Holstein dramatische Folgen der geplanten Krankenhausreform des Bundes. © DPA

Vielen Krankenhäusern geht es wirtschaftlich schlecht. Eine strukturelle und finanzielle Reform wollen auch Krankenhausgesellschaft und Landesregierung in Schleswig-Holstein. Doch an den Plänen des Bundes gibt es Kritik.

Kiel – Die Pläne des Bundes für eine Krankenhausreform kommen in Schleswig-Holstein nur teilweise gut an. „Wir wissen alle, dass wir eine Krankenhausstrukturreform brauchen“, sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) am Montag. Diese dürfe aber nicht dazu führen, dass bestehende gute Strukturen zerschlagen werden. Die Reform müsse den Bundesländern Gestaltungsmöglichkeiten offen lassen. Schleswig-Holstein mit Inseln und Halligen sei nicht mit anderen Bundesländern zu vergleichen.

Die Ministerin sagte, bis zum Sommer wollten Bund und Länder gemeinsam in wöchentlichen Sitzungen über die Ausgestaltung der Reform sprechen. Bis Mitte des Jahres sei Zeit für eine Einigung mit dem Bund. Anfang 2024 soll die Reform in Kraft treten.

Eine Folge der Reform wäre nach von der Deckens Angaben, dass es weniger Krankenhäuser mit Geburtshilfeabteilungen in Schleswig-Holstein geben würde. Denn ein Kernstück der Reform soll eine neue Zuordnung der Kliniken in Versorgungsstufen sein. Aktuell gibt es nach Angaben des Geschäftsführers der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, Patrick Reimund, fünf Krankenhäuser des Levels 3 der maximalen Versorgung, zehn des Levels 2 der Schwerpunktversorgung und 15 des Levels 1 der Basisversorgung. Nach den Plänen des Bundes wären es künftig fünf Kliniken in Level 3, fünf in Level 2 und 20 in Level 1. Geburtshilfe dürften nur noch Kliniken mindestens des Levels 2 anbieten. Diese Kliniken müssten gleichzeitig eine Schlaganfalleinheit vorhalten.

In Schleswig-Holstein würden dann 6 von 16 Geburtsabteilungen automatisch wegfallen. In Nordfriesland gebe es dann gar keine geburtshilfliche Abteilung mehr.

„Ich glaube, dass in der jetzigen Situation der Wegfall von sechs geburtshilflichen Abteilungen nicht hinnehmbar wäre.“ Nach von der Deckens Angaben würden Abteilungen in Level-1-Häusern wegfallen, die gut laufen und ausreichend Geburten haben. Eine ganze Reihe von Krankenhäusern seien zudem akut in massiver wirtschaftlicher Schieflage. Zwei Krankenhäuser in Schleswig-Holstein seien im Insolvenzverfahren und eine ganze Reihe schreibe rote Zahlen. dpa