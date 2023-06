„Damp 2000“: Neue Ferienanlagen für Schleswig-Holstein

Teilen

Auch ein Jachthafen gehörte zu der neu gebauten Anlage. © Axel Heimken

Wiesen, Felder und die Ostsee – und von Weitem sichtbare Hochhäuser. Vor 50 Jahren eröffnete unter dem futuristischen Namen „Damp 2000“ ein damals hochmodernes Ferienzentrum.

Damp – Wo heute Familien Minigolf spielen, Segler im Hafen dümpeln und Paare eine Wellnessbehandlung genießen, war vor gut 50 Jahren: So gut wie nichts. Doch das änderte sich bald. Inmitten von Feldern, Wiesen und der Ostsee entstand in der Gemeinde Damp, einem ehemaligen Gutsbezirk, zwischen 1969 und 1973 ein Ferienzentrum mit dem futuristischen Namen „Damp 2000“. Eröffnung war im Juni 1973.

Ein Grund für die Bautätigkeit: Ende der 60er-Jahre beobachteten Gemeindevertreter mit Sorge, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe – die Haupteinnahmequelle der Gemeinde – abnahm, auch viele Gewerbetreibende gaben auf. Neue Einnahmen mussten her und ein Wirtschaftszweig wurde interessanter: der Tourismus.

Eigentlich sollte das Großprojekt mit einem Ferienhausgebiet, drei großen Y-förmigen Gebäuden und einem Jachthafen ein rein touristisches sein. Doch schon während der Bauphase habe man gemerkt, dass „Überkapazitäten“ entstünden, sagt der Tourismusexperte Thorsten Harbeke. Man entschloss sich, ein zweites Standbein in Damp zu etablieren: die Medizin. Bereits einen Monat vor dem Ferienzentrum eröffnete nach Angaben des aktuellen Betreibers Vamed die Ostseeklinik Damp als erste deutsche Klinik für Sportmedizin. Zudem entstand die „Kurklinik Damp“ mit zunächst 23 Betten.

Ferienzentren entstanden in mehreren Ostsee-Küstenorten

Auch in anderen Orten entlang der schleswig-holsteinischen Ostseeküste wurden vor 50 Jahren große Ferienzentren errichtet. Im Sommer 1973 öffnete beispielsweise die Anlage am Weissenhäuser Strand. In Burgtiefe auf Fehmarn wurde die heute unter Denkmalschutz stehende Feriensiedlung nach Entwürfen des dänischen Stararchitekten Arne Jacobsen gebaut. Insgesamt entstanden bis Mitte der 70er-Jahre mehr als 50.000 neue Gästebetten in Schleswig-Holstein, davon die Hälfte in Ferienzentren, sagt Harbeke. Mit rund 7.000 Betten war „Damp 2000“ das größte Projekt.

In den Ferienzentren habe sich die Möglichkeit ergeben, „sich seinen Urlaubstraum zu erfüllen – gerne auch noch im Inland, ohne Sprach-, Währungs- oder sonstige Barrieren“, berichtet Bernd Eisenstein, Direktor des Deutschen Instituts für Tourismusforschung. „Die Urlaubserfahrungen waren ja viel niedriger – die ausländischen Märkte noch viel fremder.“

Mit rund 7 000 Betten war „Damp 2000“ das größte Ferienzentrum seiner Zeit. © dpa

Die Gründe für den Bauboom an der Ostseeküste sind vielfältig. „Zum einen war es in Schleswig-Holstein noch bis weit in die 1960er-Jahre so, dass zum Beispiel fließendes warmes Wasser nicht überall auf den Zimmern vorhanden war“, erläutert Harbeke. Das Urlaubsland Schleswig-Holstein, das durch viele kleine Privatvermieter und Pensionen geprägt war, brauchte einen Modernisierungsschub. Und Gemeinden brauchten neue Einnahmequellen.

Betriebswirtschaftlich gesehen brachten große Anlagen große Vorteile, sagt Eisenstein. „Hinzu kamen Sondereffekte wie die Zonenrandförderung.“ Damals gehörten weite Teile der schleswig-holsteinischen Ostseeküste zum sogenannten Zonenrandgebiet. Mit Steuererleichterungen und Investitionshilfen sollte dort zu Zeiten der deutschen Teilung die Wirtschaftskraft gestärkt werden. Investoren entdeckten die Region ebenfalls für sich.

Die Ferienanlagen werden inzwischen erweitert und modernisiert

Die schleswig-holsteinische Landesregierung stand dem Bauboom lange positiv gegenüber, schreibt Harbeke in einem Aufsatz über die „Touristische Infrastrukturpolitik in Schleswig-Holstein“. „Sie förderte diesen, bis die Folgen der Überkapazitäten in Form von halb oder vollständig leerstehenden Ferienanlagen nicht mehr zu ignorieren waren.“ Ein Grund für die Überkapazitäten war wohl auch das veränderte Reiseverhalten der Deutschen: 1968 haben nach Angaben Harbekes erstmals mehr Bundesbürger ihren Urlaub im Ausland statt im Inland verbracht.

„Damp 2000“ gibt es immer noch – wenn auch unter anderem Namen. Stillstand kommt nicht in Frage – weder in Damp noch etwa am Weissenhäusser Strand. Die Bereiche Wellness und Freizeit wurden beispielsweise deutlich ausgebaut, neue Standbeine gesucht. Die Arne-Jacobsen-Siedlung auf Fehmarn soll ebenfalls weiter modernisiert werden.