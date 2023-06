Minister Tobias Goldschmidt: Die Umwelt im Blick

Intensive Monate und kontroverse Diskussionen um den Nationalpark Ostsee liegen hinter Goldschmidt. © dpa

Bilanz nach einem Jahr Schwarz-Grün in Schleswig-Holstein: Umwelt- und Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne)

Kiel – Mit den Problemen von Energiewende, Biodiversität und Klimawandel hat Schleswig-Holsteins Umwelt- und Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) große Aufgaben. Dazu kommt ein Herzensanliegen des Mannes, der vor einem Jahr vom Staatssekretär zum Ressortchef in der schwarz-grünen Landesregierung aufgestiegen ist – ein Nationalpark Ostsee, über dessen mögliche Schaffung eine kontroverse Debatte läuft. Goldschmidt will mit dem Projekt die Ostsee besser schützen.

„Das war ein intensives Jahr, das von Krisen geprägt war“, sagt der 41-Jährige, der ein Haus mit fast 1 600 Mitarbeitern einschließlich nachgeordneter Behörden führt. Beispiele: Energiekrise, Aufbau des schwimmenden Terminals für Flüssig-Erdgas und im Januar der Ölunfall in Brunsbüttel. „Das sind Sachen, auf die man sich so gar nicht vorbereiten kann. Ich glaube, wir haben sie ordentlich gemanagt.“

Auf den Weg gebracht seien Großvorhaben wie ein neues Klimaschutzprogramm für das Land, eine Strategie für Niederungen, das Konsultationsverfahren für den Nationalpark Ostsee. Wichtig sei ihm, dass Schleswig-Holstein bei Vorhaben auf Bundesebene, etwa im Energiebereich, ein ordentliches Wörtchen mitredet.

Goldschmidt: Zusammenarbeit im Kabinett ist vertrauensvoll

Goldschmidt kennt das Haus sehr gut, er stand seinen Vorgängern Robert Habeck und Jan Philipp Albrecht (beide Grüne) bereits als Staatssekretär zur Seite. „Ich hatte schon eine Vorstellung von dem, was mich erwartet.“ Aber das Aufgabenspektrum sei deutlich breiter, was den Blick für komplexe Zusammenhänge der ökologischen Krisen weite. „Ehrlicherweise ändert sich dadurch auch der Blick auf Schleswig-Holstein noch einmal stark. Unser Land ist in Veränderungen begriffen und es ist ein großes Privileg, gestalten zu dürfen.“

Die Zusammenarbeit im Kabinett ist aus Goldschmidts Sicht sehr vertrauensvoll und empathisch. „Mit empathisch meine ich, dass wir alle sehr gut wissen, dass wir unterschiedliche politische Perspektiven auf Themen haben, aber trotzdem in der Verantwortung sind, Politik für Schleswig-Holstein zu machen – also für die gesamte Breite der Gesellschaft.“ Das große Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, müsse „ein Gesamtprojekt für die Koalition sein“.

Die Zeit bis zur Klimaneutralität werde immer kürzer. Deshalb sei zum Beispiel die Wärmewende mit dem Gebäudeenergiegesetz eine Aufgabe von Bund und Land. Der Norden sei vorangegangen mit der Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung. Diese verlangt von den 78 größten Kommunen des Landes, in denen 60 Prozent der Bevölkerung leben, zwischen 2024 und 2027 – je nach Größe – eigene Konzepte zur klimaneutralen Wärmeversorgung zu erarbeiten.

Er lächelt die offensichtlichen Probleme, die er mit der CDU in diesen Fragen hat, weg.

Seine Kabinettskollegen sehen Goldschmidt und seine bisherige Arbeit nicht nur positiv. So sagt SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller: „Ich mag ihn als Mensch sehr gern. Er ist ein anständiger Mensch und engagiert. Inhaltlich bin ich aber wirklich enttäuscht von ihm.“ Er sei der Klima- und Energieminister, der das Land für eine erfolgreiche Klimapolitik aufstellen müsste. „Er hätte schon längst einen für alle tragfähigen Plan aufstellen müssen. Wir kriegen aber nur Kleckerkram.“

Bei der Frage, welche Rolle das Land beim Bau von Wärmenetzen und Ladeinfrastruktur habe, sage Goldschmidt, das sei nicht seine Zuständigkeit, das müsse der Markt regeln. „Er lächelt die offensichtlichen Probleme, die er mit der CDU in diesen Fragen hat, weg“, kritisiert Losse-Müller.

Goldschmidt sei fachlich einer der Sattelfestesten, lobt FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. „Schwierig finde ich, dass er beim geplanten Nationalpark Ostsee in Wahrheit Fakten schaffen will und zu wenig auf die Sorgen und Ängste der Menschen eingeht, die beruflich betroffen sind – im Tourismus, in der Fischerei oder der Landwirtschaft.“ Und das Vorgehen in Sachen Heizungserneuerung zeige, dass Schwarz-Grün für das Ziel, erstes klimaneutrales Industrieland zu werden, gar kein Konzept habe.

SSW-Fraktionschef Lars Harms sieht Goldschmidt zwiespältig. „Auf der einen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass er es schafft, die Menschen für Umweltpolitik zu begeistern. Auf der anderen Seite hat er einen mutigen Vorstoß für einen Nationalpark Ostsee gemacht.“