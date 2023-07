Der Fischbrötchenmann Ali Alam ist das Gesicht von Travemünde

„Fischbrötchen zu essen ist ein inneres Blumenpflücken“: Ali Alam mit einem Fischbrötchen vor Fischerbooten am Hafen an der Trave. © DPA

Ein Fischerhemd ist das Markenzeichen von Ali Alam. In diesem maritimen Kleidungsstück wirbt der 42-jährige Travemünder im Internet für Fischbrötchen aus der Lübecker Bucht. Und welches isst er privat am Liebsten?

Travemünde – Der Mann mit dem blau-weiß gestreiften Fischerhemd ist in Travemünde bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Er ist Geschäftsführer einer Werbeagentur, war Kandidat bei der Bürgermeisterwahl 2017 und dann 2020 das Gesicht der Fischbrötchenkampagne der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB). „Auch wenn die Kampagne inzwischen beendet ist, bin ich für viele Menschen immer noch der „Fischbrötchenmann““, sagt Ali Alam.

Der 42-Jährige ist gebürtiger Travemünder, hat aber in seinen jungen Jahren einige Zeit in Marokko gelebt. Sein Image als „Junge von der Küste“ pflegt er sorgsam – nicht nur mit dem Fischerhemd und der auch als Elbsegler bekannten Schirmmütze auf dem Kopf. „Ich bin ein waschechter Travemünder Jung, auch wenn ich in meiner Schulzeit die großen Ferien immer bei meinen Großeltern in Marokko verbracht habe.“

Im bürgerlichen Leben ist Alam Mediengestalter. Er führt zusammen mit seinem Bruder die Geschäfte einer Travemünder Werbeagentur. „Doch nach Feierabend fängt das Leben erst so richtig an“, sagt er. Dann ist er als Fischbrötchenmann aktiv, macht Musik bei Veranstaltungen, hilft im Service einer Kneipe aus oder tritt als Botschafter für das zur Hansestadt Lübeck gehörende Ostseebad Travemünde auf. Die Unterhaltungsbranche sei für ihn „die Gelegenheit, aus meiner Blase rauszukommen und andere Leute kennenzulernen“, sagt er.

Der 42-Jährige isst auch privat gerne Fischbrötchen. Am besten schmeckten ihm die mit Matjes oder Bismarckhering, berichtet er. Auf der Internetseite der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht gibt es unter anderem Tipps, wie das Bekleckern mit der unbedingt dazu gehörenden Fischbrötchen-Remoulade vermieden werden kann – unter der Überschrift „How to handle Fischbrötchenessen“. Und „Fischkopp Ali aus der Lübecker Bucht“ wird dort so zitiert: „Fischbrötchen zu essen ist ein inneres Blumenpflücken für meinen Magen.“

Das Gesicht der Fischbrötchenstraße wurde der verheiratete Vater von zwei achtjährigen Söhnen im Jahr 2020. „Wir waren damals auf der Suche nach einem maritimen Typen, der das verkörpert, was das Fischbrötchen ausmacht“, sagt Doris Wilmer-Huperz, verantwortlich für PR und Kommunikation bei der Tourismus-Agentur. „Ali Alam hat genau das ausgestrahlt.“

Die Zusammenarbeit mit ihm sei sehr angenehm, aber mitunter auch voller Überraschungen gewesen. „Er ist witzig und humorvoll, kann aber auch überraschend tiefgründig sein“, sagt Wilmer-Huperz.

Diese Seite blitzt bei ihm unter anderem auf, wenn er auf seine Kandidatur um das Amt des Lübecker Bürgermeisters im Jahr 2017 angesprochen wird. „Die Kandidatur war durchaus ernst gemeint. Ich wollte das Amt keinesfalls ins Lächerliche ziehen“, sagt Alam.

Bei der Wahl stimmten mehr als 3 400 Menschen für ihn. „Ich finde, das ist ein respektables Ergebnis, auch wenn es im Endeffekt nicht gereicht hat“, sagt der 42-Jährige.

Ob er bei der nächsten, im Herbst anstehenden Bürgermeisterwahl in Lübeck noch einmal antreten wird, könne er noch nicht sagen. Eigentlich habe er sich vorgenommen, dreimal anzutreten. „Beim ersten Mal kennen die Wähler dich noch nicht, beim zweiten Mal ist das Ergebnis schon besser, reicht aber noch nicht für einen Sieg und beim dritten Mal geht das Ergebnis durch die Decke“, sagt Alam. Aber letzten Endes hänge es davon ab, wie sich die politische Konstellation entwickele.

Angst, sich zu blamieren, habe er nicht, sagt Alam. „Mein Lebensmotto lautet: Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. – Ich denke, das kann auch Motivation für andere Menschen sein.“