Schleswig-Holstein lebt auf Pump

Aus Sicht von Gaby Schäfer muss das Land seine Ausgaben begrenzen. © DPA

Das Land muss seine Ausgaben begrenzen - dies fordert der Rechnungshof auch in seinem neuen Jahresbericht. Der Handlungsdruck wächst. Die Finanzministerin kündigt strukturelle Änderungen im Haushalt an. In der Kritik stehen auch die Fraktionen im Landtag.

Kiel – Schleswig-Holstein gibt nach Einschätzung des Landesrechnungshofs zu viel Geld aus. Die Ausgaben seien in den letzten Jahren überproportional gestiegen, kritisiert Behördenpräsidentin Gaby Schäfer in ihrem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht. Die Landesregierung gebe seit Jahren mehr Geld aus, als sie einnehme. Dies sei auch eine Folge überdimensionierter Notkredite etwa in der Corona-Pandemie und zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs.

Bis 2027 würden die Mehrausgaben des Landes im Haushalt zu jährlichen Deckungslücken von über 500 Millionen Euro führen, merkt Schäfer an. Verschärft werde das Problem durch die Mai-Steuerschätzung, der zufolge die Einnahmen mittelfristig hinter den bisherigen Einnahmeerwartungen zurückbleiben. „Diese Lücken muss die Landesregierung künftig schließen, und zwar durch Prioritätensetzung und Ausgabenbegrenzung“, so die Rechnungshof-Präsidentin.

Eine erneute Notkreditaufnahme wäre keine Lösung des Problems, weil die Zinsen steigen und den Haushalt schon im laufenden Jahr mit Mehrausgaben von 127 Millionen Euro zusätzlich belasten. Bis 2032 prognostiziert das Finanzministerium einen weiteren Anstieg der Zinsausgaben auf über 1,3 Milliarden jährlich. „Deshalb muss die Landesregierung den Ausgabenanstieg bremsen und sich wieder stärker an den tatsächlichen Einnahmen orientieren.“

Ein Kernthema: Die Ausgaben für das Personal sind zwischen 2010 und 2022 von 3,3 auf 4,8 Milliarden Euro gestiegen und für das laufende Jahr mit 5,2 Milliarden veranschlagt. Statt wie geplant rund 5 300 Stellen abzubauen, habe die Landesregierung mehr als 4 700 zusätzlich aufgebaut, moniert Schäfer. Rund 1 600 davon seien allein 2023 geschaffen worden.

Die neuen Stellen werden laut Schäfer zusätzliche Ausgaben von 112 Millionen Euro pro Jahr verursachen. „Diese Steigerungen sind dauerhaft nicht finanzierbar und auch nicht durch Bedarfsberechnungen belegt.“

„Die Präsidentin des Landesrechnungshofs weist zu Recht darauf hin, dass das Land angesichts steigender Zinsen, gesunkener Einnahmeerwartungen und weiterer Herausforderungen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Fachkräftemangel vor enormen Herausforderungen steht“, kommentierte Finanzministerin Monika Heinold. „Schleswig-Holstein ist in den letzten Jahren gut durch die Krisen gekommen, weil wir nicht dagegen angespart haben“, sagte die Grünen-Politikerin. „Das befreit uns aber nicht von der Aufgabe, den Haushalt strukturell an die neue Lage anzupassen.“

Auch bei den Mitteln für die Landtagsfraktionen könnte nach Ansicht Schäfers gespart werden. In der vergangenen Wahlperiode flossen 32 Millionen Euro. „Dies war mehr als auskömmlich, was sich darin zeigt, dass alle Fraktionen Rücklagen bilden konnten.“

Deren Bestand verdoppelte sich von 2017 bis 2021 auf 2,3 Millionen Euro. Dennoch habe sich das Parlament für diese Wahlperiode eine Erhöhung um zwölf Prozent genehmigt, so dass die voraussichtlichen Kosten inklusive einer jährlichen Steigerung von 2,5 Prozent bis 2027 auf fast 39 Millionen Euro steigen werden. Der Bedarf an höheren Fraktionsmitteln sei nicht begründet worden, rügte Schäfer. dpa