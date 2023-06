Steinmeier zur „Ortszeit“ in Eckernförde

Teilen

Beim Bummel durch die Innenstadt von Eckernförde begrüßt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwei traditionell gekleidete Bürger. © DPA

Er ist mit viel Zeit gekommen – und Neugier auf die Menschen, die Themen, die in Eckernförde und der Region virulent sind. Drei Tage lang hat der Bundespräsident seinen Amtssitz in die kleine Ostseestadt verlegt - um mit Menschen ins Gespräch zu kommen.

Eckernförde – Als der Bundespräsident kurz nach 11 Uhr am Dienstag in Richtung Rathaus geht, wird er von mehreren Dutzend Neugierigen freundlich und mit Applaus begrüßt. Er selbst ruft ein fröhliches „Moin“. Drei Tage lang bleibt Frank-Walter Steinmeier (SPD) in der Kleinstadt an der Ostsee, um Gespräche zu führen – geplante mit Kommunalpolitikern und Marinesoldaten und spontane etwa beim Bummel durch die Stadt oder dem Gang über den Markt. Zudem führt Steinmeier seine gewöhnlichen Amtsgeschäfte von Eckernförde aus – sein Büro hat er in einem Hotel mit Blick auf den Strand eingerichtet.

Eckernförde ist die achte „Ortszeit Deutschland“ des Bundespräsidenten. Er fährt dabei in verschiedene Regionen Deutschlands, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Er bringe bei den Ortszeiten Zeit mit und suche auch spontane Begegnungen, sagte Steinmeier. Er gehe bewusst in eher kleine oder mittlere Städte. Er wolle dort ein wenig aufspüren, wie die Menschen etwa mit einer Krise, den Konsequenzen eines Krieges in Europa umgingen.

Er freue sich, in Eckernförde zu sein, sagte der Bundespräsident, als er aus dem Rathaus kommt. Begrüßt wird er abermals von Dutzenden Menschen, auch eine zehnte Klasse der örtlichen Schule der dänischen Minderheit ist da. Die Jugendlichen schwenken dänische Flaggen und haben einen Blumenstrauß für Steinmeier dabei. Der Bundespräsident steht für Fotos bereit, schüttelt Hände, führt kurze Gespräche mit Einheimischen und Urlaubern.

Im Rathaus hat er sich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen und mit Kommunalpolitikern gesprochen. Die Bürgermeisterin Eckernfördes, Iris Ploog (SPD), sagte, der Bundespräsident wirke auf sie ehrlich interessiert. Bei dem nicht-öffentlichen Gespräch mit den Kommunalpolitikern sei viel über Nachwuchs für die Kommunalpolitik und für das Ehrenamt an sich gesprochen worden, sagte Ploog. Und über das Thema Demokratie und Demokratiestärkung. Themen, die dem Bundespräsidenten sehr wichtig seien. „Es war ein sehr angenehmer Austausch.“

Im Anschluss stand ein Besuch in einer alten Fischräucherei auf dem Programm, die heute ein Museum ist. Am Nachmittag besuchte er die Marine. Bei einer Fahrt mit einem U-Boot wollte er mit Soldaten und Soldatinnen ins Gespräch komme und sich die Fähigkeiten der Marine demonstrieren lassen. dpa