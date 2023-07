U-Boot U17: Von Kiel nach Sinsheim

Mechaniker Armin Hönig arbeitet im Batterieraum des ausgemusterten U-Boots U17. dpa © dpa

Bei der letzten Fahrt des U-Boots U 17 nach Sinsheim zählt jedes Kilo

Kiel/Speyer/Sinsheim – Ein letztes Mal vor der finalen Fahrt zeigt der Stahlkoloss U 17 seine respekteinflößende Kraft. Massive Batterien, jede 1,40 Meter hoch und 720 Kilogramm schwer, klemmen mit Befestigungskrallen im Bauch des ausgemusterten U-Boots. Mit vereinten Kräften baut das Team des Technik-Museums im pfälzischen Speyer die Stromgeber aus. 120 Tonnen leichter muss der maritime Oldtimer werden, bevor er auf die Reise zu seinem Bestimmungsort darf – Speyers Partnermuseum im baden-württembergischen Sinsheim. Ursprünglich kommt er aus Kiel.

Haushoch steht U 17 in Speyer zwischen den Ausstellungshallen in der Sommersonne. Rund 470 Tonnen wiegt das knapp 50 Meter lange Gefährt aus Kiel. Tausende Schaulustige standen im Mai am Rheinufer auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und verfolgten die Fahrt des spektakulären Ausstellungsstücks nach Speyer. „Es ist eine Leistung, den Koloss jetzt 25 Prozent leichter zu bekommen“, sagt Armin Hönig. Der Kfz-Mechaniker gehört zum Technikerteam, das im Inneren von U 17 bei Dauerkunstlicht und stickiger Luft an den Batterien arbeitet.

An diesem Tag liegt Hönig bäuchlings in einem schmalen Schacht, die Ellbogen auf ein Unterlagebrett gestützt, die Füße stecken in schweren Sicherheitsschuhen. Schweiß perlt an seiner Stirn, während er mit behandschuhten Händen an der Technik schraubt. „Wir beißen uns manchmal die Zähne aus“, sagt Hönig. „Wenn wir die 144 Batterien draußen haben, und es ist nichts passiert, sind wir happy.“

Kein Museum der Welt zeigt ein U-Boot dieser Klasse

Dem stimmt Ex-U-Boot-Fahrer Jörg Wiest zu. „Bei 720 Kilo hört der Spaß auf.“ Wiest begleitet die Demontage und diente einst auf dem in Eckernförde stationierten Boot U 15 als Ober-Elektro-Maschinenmaat. „Um die letzten Ventile zu bedienen, krabbelt man erst auf allen vieren und liegt zum Schluss auf dem Bauch“, schildert er seinen früheren Alltag an Bord. Wie U 17 war U 15 ein Boot der Klasse 206A. Weltweit existiere kein Museum, das ein U-Boot dieser Klasse zeige, sagt Wiest.

U 17 war seit 1973 im Einsatz und mit U 26 einst das erste deutsche U-Boot in US-amerikanischen Gewässern nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach der Ausmusterung 2010 bekam das Museum in Speyer vom Verband Deutscher Ubootfahrer einen Tipp. In Speyer locken Exponate wie der Überschallflieger Concorde und die Sowjetraumfähre Buran jährlich Zehntausende Besucher an. Der Leihvertrag mit dem Bundesverteidigungsministerium wurde im Januar geschlossen. Die Transportkosten decken Museen und Spenden.

Das Drehen eines mehrere hundert Tonnen schweren U-Boots außerhalb einer Werft hat bisher noch niemand gemacht.

Im Innern von U 17 schreiten die Arbeiten voran. „Immer, wenn etwa 30 Batterien ausgebaut sind, kommt ein Entsorger und nimmt sie mit zum Recyceln“, sagt Robert Mrijaj. Der Weitertransport des Boots in das etwa 40 Kilometer entfernte Sinsheim werde eine logistische Herausforderung, meint der gelernte Gas-Wasser-Installateur. „Wegen einer Brücke müssen wir das Boot auf die Seite legen und dafür die Motoren stabilisieren, sonst fallen sie aus der Verankerung.“

„Es war schon jetzt ein Transport an der Grenze des Machbaren“, meint Museumsleiter Andreas Hemmer. Jede Etappe von Kiel bis Speyer und wohl 2024 nach Sinsheim sei eine technische Meisterleistung. Auf der geplanten Schlussfahrt auf dem Neckar muss U 17 an der Alten Brücke in Heidelberg auf dem Schwimmponton von der Vertikalen in die Seitenlage befördert werden – und wieder zurück. Von einer „Weltpremiere“ spricht Hemmer. „Das Drehen eines mehrere hundert Tonnen schweren U-Boots außerhalb einer Werft hat bisher noch niemand gemacht.“