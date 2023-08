„Ehrlich gesagt, ist mir das scheißegal“: Junger Superreicher fliegt trotz Klimakrise Privatjet

„Lehrer tun halt auch weniger“

Er isst gerne Kaviar an der Hamburger Elbphilharmonie und fliegt im Privatjet nach Sylt. Die Aussagen eines 18-jährigen Superreichen sorgen im Netz für Spott.

Hamburg – Reiche dürften mehr CO₂ verbrauchen als andere, weil sie auch mehr leisten. Und: „Lehrer sind zwar auch nicht unwichtig, aber die tun halt auch weniger.“ Die Aussagen des 18-jährigen Theo Stratmann sorgen im Netz für Spott und Verwunderung. Stratmann hatte sich für die Dokumentation „Privatjets, Yachten, Kaviar: Wie beeinflussen Superreiche das Klima?“ des NDR-Formats „STRG_F“ mit Freunden beim Kaviar-Essen in einem schicken Restaurant an der Elbphilharmonie in Hamburg filmen lassen.

In der Dokumentation geht es um die Frage, ob Superreiche mehr zum Klimawandel beitragen als der Durchschnittsbürger. Die Antwort darauf wird schon früh im Beitrag gegeben. Denn laut einer Studie stoßen Spitzenverdiener durch ihren Lebensstil deutlich mehr CO₂ aus als andere. Mehreren Protagonisten im Rich-Kids-Video ist das aber offenbar nicht so wichtig.

Beim Kaviar-Essen in Hamburg: Junger Superreicher sorgt mit Aussagen für Verwunderung – „Ist mir scheißegal“

Auch Theo Stratmann, der laut der Doku durch E-Commerce und Immobilien zu Geld gekommen ist (das Startkapital dazu kam aus dem wohlhabenden Elternhaus), fliegt auch gerne mal mit dem Privatjet nach Sylt. Ein echtes Klimabewusstsein oder gar Verantwortung sind bei ihm allerdings nicht zu bemerken: „Ich will jetzt nicht einsparen, ehrlich gesagt, ist mir das scheißegal.“

+ Mit dem Privatjet von Hamburg nach Sylt? Für viele Superreiche kein Problem. © dpa/Daniel Bockwoldt & imago (Montage)

Superreiche hätten genau so viel Verantwortung wie Leute mit wenig Geld. „Es wird ja oft auf die Reichen geschoben, die reisen viel öfters in Urlaub, aber die reißen sich auch fünfmal mehr den Arsch auf“ so Stratmann. Und überhaupt: Die arbeitende Bevölkerung sollte dankbar sein, dass die Reichen ihnen Jobs geben.

Reiche reißen sich auch fünfmal mehr den Arsch auf

Sein Motto: Wer mehr leistet, darf auch mehr verbrauchen. „Ist dann auch die Frage, wer tut was? Lehrer sind zwar auch nicht unwichtig, aber die tun halt auch weniger.“ Ein Verbot von Privatjet-Flügen, etwa von Hamburg nach Sylt – wie es etwa „Die Linke“ fordert – würde er allerdings akzeptieren.

Den Vogel schießt der junge Reiche dann aber auch nochmal an anderer Stelle ab: Seinen teuren Kaviar lässt Stratmann beim schicken Essen in Hamburg nach einer kurzen Kostprobe links liegen: „Das sind ja eh nur Eier.“

Junger Superreicher protzt beim Kaviar-Essen: „Da bekomm ich Brechreiz“

Im Netz sorgen die Aussagen des jungen Superreichen für Spott und Häme. Unter den Kommenataren des Beitrags auf Youtube sammelten sich schnell Hunderte Kommentare: „‚Ein Lehrer tut ja nicht so viel‘ Da bekomm ich Brechreiz“, lautet etwa einer. Ein anderer Nutzer schreibt: „Für Theos Aussagen hab ich keine Worte mehr… wie ignorant, dreist und unwissend er auf die Fragen antwortet, ist beschämend. Bin ich froh, normal aufgewachsen zu sein, mit anständiger Bildung und vernünftigem Weltbild.“

+ Theo Stratmann geht gerne mit Freunden in Hamburg Kaviar essen. © Manfred Segerer & USA TODAY Network/imago

Vor allem für die Aussage zu Lehrern scheinen die meisten kein Verständnis zu haben: „Hat der Milchbubi ernsthaft gesagt dass Lehrer wenig leisten ? Ich selber bin kein Lehrer und auch kein Riesen Freund vom deutschen Schulsystem trotzdem muss man sehr großen Respekt davor haben was viele ( zwar nicht alle ) Lehrer leisten. Ich glaube der würde keine Woche in dem Job überleben.“

Viele Likes auch für diesen Kommentar: „Theo ein Beweis dafür, dass immer genau die falschen Menschen viel Geld haben.“

Rubriklistenbild: © dpa/Daniel Bockwoldt & imago (Montage)