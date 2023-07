Der Sommer ist da: Bei diesen Beachpartys feiert ihr kostenlos an Nord- und Ostsee

Von: Dagmar Schlenz

Bei coolen Beats am Strand feiern, das ist für viele Menschen Sommer-Feeling pur. Diese kostenlosen Beachpartys finden 2023 in Schleswig-Holstein statt.

Schleswig-Holstein – Ein Land in Urlaubsstimmung: Die Sommerferien haben begonnen, und an manchen Tagen hat das norddeutsche Sommerwetter, das uns seit Siebenschläfer verfolgt, sogar mal Sonnenschein im Gepäck. Was gibt es da Schöneres, als am Strand bei coolen Beats zu feiern? 24hamburg.de hat eine Übersicht mit kostenlosen Partys am Meer zusammengestellt.

Bundesland: Schleswig-Holstein Fläche: 15.800 Quadratkilometer Einwohner: ungefähr 2,9 Millionen (Stand 2020) Landeshauptstadt: Kiel

Travemünder Woche 2023: Eine Woche Party in der Lübecker Bucht

Die Travemünder Woche 2023 ist nicht nur eine der größten Segelveranstaltungen der Welt, sondern auch ein maritimes Volksfest. Zehn Tage lang wird in der Lübecker Bucht gefeiert, und auf den verschiedenen Bühnen finden auch diverse Partys statt. Ein Highlight sind sicherlich die verschiedenen Tanzpartys im Tanzpalast in der Vorderreihe 23A. Am 24. Juli 2023 steigt dort zum Beispiel um 20:00 Uhr die Bachata Tanzparty.

Veranstaltung: Travemünder Woche Termin: 21. Juli bis 30. Juli 2023 Ort: 23570 Travemünde / Lübecker Bucht Eintritt: kostenlos

Schlagerfans kommen im Tanzpalast bei der großen Schlagerparty am 29. Juli 2023 ab 18:30 Uhr auf ihre Kosten. Am Abschlusstag, dem 30. Juli 2023, geht es mit DJ Thys auf der SlowDown Stage am Priwallhafen so richtig ab. Der aus Groningen in den Niederlanden stammende DJ wird mit modernen Beats für die passende musikalische Untermalung des großen Abschlussfeuerwerks der Travemünder Woche sorgen.

An Nord- und Ostsee kann im Sommer 2023 auf diversen Strandpartys kostenlos gefeiert werden. (Symbolbild) © imago

Sunset-Partys beim Multivan Surf Cup Sylt 2023

Auch auf der Nordseeinsel Sylt wird direkt am Meer gefeiert. Während des Multivan Surf Cups Sylt 2023, der vom 25. bis 30. Juli 2023 in Westerland stattfindet, ist jeden Tag Party. Nach den packenden Windsurf-Wettkämpfen auf der Nordsee steigt täglich ab 19:00 Uhr in der Party-Zone auf der Promenade die Sunset-Party.

Veranstaltung: Multivan Surf Cup Sylt 2023 Termin: 25. bis 30. Juli 2023 Ort: Promenade in 25980 Westerland / Sylt Eintritt: Mit Gästekarte frei (Tageskarte 4 Euro)

Von Dienstag bis Freitag werden zweimusik & Tom Sass für coole Partybeats sorgen, während die Sonne in der Nordsee versinkt. Bei der großen Abschlussparty am Samstag, dem 29. Juli 2023 heizt dann DJ Farres den Feiernden auf der Promenade ein. Der Eintritt zu den Partys ist mit Gästekarte kostenlos, eine Tageskarte kann für 4 Euro an einem der Strandübergänge erworben werden.

Coole Party-Stimmung an der Nordsee beim Multivan Surf Cup Sylt. © Choppy Water

Kitesurf-Masters 2023: 4 Tage Beach-Party in St. Peter-Ording

Vom 9. bis 13. August 2023 sind die Kitesurfer zu Gast am Ordinger Strand in St. Peter-Ording. Im Rahmen der Kitesurf-Masters 2023 findet am Mittwoch, dem 9. August 2023 und am Donnerstag, dem 10. August 2023 von 19:00 bis 23:00 in der Party-Zone am Strand von St. Peter-Ording jeweils eine Beach-Party statt. Es werden verschiedene DJs auflegen, darunter DJ E.t.E, der mit innovativer Musik und coolem Sound für Stimmung sorgt.

Veranstaltung: Kitesurf-Masters 2023 Termin: 9. bis 13. August 2023 Ort: Ordinger Strand, 25826 St. Peter-Ording Eintritt: kostenlos

Am Freitag, 11. August 2023 und Samstag, 12. August 2023 dürfen Besucher gespannt sein, welcher Secret Act jeweils von 19:00 bis 22:00 Uhr beim König Pilsener Sun Downer dabei ist. Auch an diesen beiden Abenden wird in der Party-Zone mit Blick auf die Nordsee gefeiert. Das Parken am Strand von St. Peter-Ording ist zwar teuer, dafür sind die Partys, die während der Kitesurf-Masters 2023 stattfinden, alle kostenlos.

Bunter Partyspaß beim Beach-Color-Festival 2023 in Großenbrode

Am Südstrand von Großenbrode an der Ostsee wird es bunt: Vom 12. bis 13. August 2023 startet dort das große Beach-Color-Festival 2023. Das Party-Wochenende in Schleswig-Holstein beginnt am Samstag, dem 12. August 2023 ab 18:00 Uhr mit einer Colorparty. DJ Crazy Ardo sorgt an diesem farbenfrohen Abend für Stimmung und zündet für euch direkt am Fehmarnsund die Countdowns für das Farbpulver.

Party: Beach-Color-Festival Termin: 12. und 13. August 2023 Ort: Südstrand in 23775 Großenbrode Eintritt: kostenlos

Am Sonntag, dem 13. August 2023, steigt im Rahmen des Festivals an der MeerBühne eine Neonparty mit Schwarzlicht. Um 16 Uhr beginnt DJ Alex mit dem Warm-up, ab 20:00 Uhr übernehmen zum Sundowner DJ Vargo feat. Roland Cabezas. Wer dann noch nicht genug gefeiert hat, kann ab 22:30 Uhr den Abend bei einer Kopfhörerparty ausklingen lassen. Der Eintritt zum Beach-Color-Festival in Großenbrode ist frei. Farbpulver und Neonfarben sind vor Ort erhältlich.

N-JOY The Beach: Party mit 3 Live Acts in Büsum

Im August steigt mit N-JOY The Beach in Büsum eine der größten Strandpartys des Nordens. Der Radiosender N-JOY sorgt dafür, dass sich der Nordseestrand bei Büsum einen Tag lang in eine Party-Zone verwandelt. Am 26. August 2023 werden gleich drei Top-Acts die Bühne in der Perlebucht rocken. Die Beachparty beginnt um 14:00 Uhr mit DJ Christian Lidsba, der Unterstützung vom neuen N-JOY Morningshow-Team bekommt.

Party: N-JOY The Beach Termin: 26. August 2023 ab 14:00 Uhr Ort: Familienlagune Perlebucht, Nordseestraße 79X, 25761 Büsum Eintritt: kostenlos

Nach dem Ausstieg von Kuhlage und Hardeland aus der N-JOY Morningshow im letzten Sommer haben Martina und Greg das Mikro übernommen. Die beiden freuen sich schon auf die Mega-Party in Büsum. Ab 18:00 Uhr geht es dann auf und vor der Bühne so richtig zur Sache, wenn Glockenbach, Toby Romeo und YouNotUs mit Band loslegen. Und das Beste: für N-JOY The Beach braucht ihr keine Tickets – auch die große Strandparty in Büsum ist kostenlos.