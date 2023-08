Bahndamm nach Sylt: Radfahrer sorgt erneut für Probleme

Von: Andree Wächter

Von Sylt nach Dänemark zu kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Und eben auch die eine Möglichkeit, die verboten ist – auch wenn das Navi es sagt.

Westerland – Am Donnerstagabend wurde die Leitstelle der Bundespolizei über einen Radfahrer auf dem Sylt Damm informiert. Ein Lokführer hatte einen Mann auf dem unbefestigten Weg in Richtung Klanxbüll gesehen und die Bundespolizei alarmiert. Dies schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die eingesetzte Streife konnte den Radfahrer auch in der Nähe der festlandseitigen Zufahrt des Syltdammes antreffen. Reiche nutzen ihr Rad nur, um zum Flughafen zu kommen.

Die Beamten stellten den Radfahrer zur Rede und dieser gab an, von der Promi-Insel Sylt nach Dänemark zu wollen. Sie wiesen ihn auf die Fährverbindung von Sylt nach Römö hin, daran hatte der 67-jährige Urlauber aus Sachsen gar nicht gedacht. Seine Navigationsapp hatte ihn über den Bahndamm geführt.

Er wurde eindringlich über die Gefahren beim Betreten von Bahnanlagen belehrt. Es kam zu keinen Betriebsstörungen, heißt, es gab keine Zugausfälle bei der Anreise nach Sylt. Ende Juli gab es einen ähnlichen Einsatz, bei dem die Bundespolizei tätig werden musste. 2017 wurde eine Familie aus Frankreich von der Polizei in Empfang genommen. Sie hatte ebenfalls den Hindenburgdamm per Fahrrad überquert. Die Franzosen gaben damals an, dem Navi gefolgt zu sein. 2015 gab es sogar den Versuch über eine Petition das Fahrradfahren auf dem Damm zu erlauben.

Nach seinem unerlaubten Ausflug auf dem Sylter Bahndamm wurde der Radfahrer von der Bundespolizei zurück auf die Insel begleitet. (Archivbild) © Bundespolizei

Die Bundespolizei weist erneut darauf hin, dass der Aufenthalt auf dem Bahndamm Sylt (Hindenburgdamm) aufgrund der stark frequentierten Bahnstrecke nur berechtigten Personen vorbehalten ist, dazu gehören keine Spaziergänger oder Radfahrer. „Vertrauen Sie bitte auch keinesfalls ihrer Navigationsapp“, sagte Hanspeter Schwartz, Sprecher der Flensburger Bundespolizei.