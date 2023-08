Stundenlange Wartezeiten: Bahn-Chaos sorgt für Ärger bei Sylt-Urlaubern und Pendlern

Von: Dagmar Schlenz

Lange Schlangen bei der Autoverladung in Westerland auf Sylt: Wegen eines Lokschadens kam es am Montagmorgen zu Verspätungen und Zugausfällen. © Dagmar Schlenz

Probleme auf der Bahnstrecke von und nach Sylt: Aufgrund eines Lokschadens kam es am Montagmorgen zu Zugausfällen und Verspätungen. Auch der Autozug war betroffen.

Westerland/Sylt – Lange Wartezeiten bei der An- und Abreise nach Sylt sind leider keine Seltenheit. Am Montag, dem 14. August 2023, brauchten Sylt-Urlauber und Pendler mal wieder besonders viel Geduld. Aufgrund eines Lokschadens kam es zu Zugausfällen und Verspätungen. Gegen Mittag entspannte sich die Lage wieder. Der Vorfall machte erneut deutlich, wie abhängig die Nordseeinsel von einer funktionierenden Bahnverbindung ist.

Name: Deutschlandticket (auch 49-Euro-Ticket) Einführungsdatum: 1. Mai 2023 Kosten: zunächst 49 Euro im Monat Gültigkeit: bundesweit im ÖPNV

Verzögerungen auf der Strecke von und nach Sylt

Ab 6:20 Uhr morgens kam es am Montag, dem 14. August 2023 auf der Strecke zwischen Westerland auf Sylt und dem Festland zu Problemen. Grund dafür war eine defekte Lok, die im Bahnhof Westerland ein Gleis blockiert hatte. In der Folge musste nicht nur der Regionalexpress ausfallen, sondern auch der Sylt-Shuttle der Deutschen Bahn. Der Schaden an der Lok konnte nach etwa einer Stunde behoben werden, trotzdem kam es auf der Strecke noch lange zu Verzögerungen.

Gegen Mittag fahren die Züge vom blauen Autozug laut telefonischer Auskunft noch mit einer Verspätung von etwa 30 Minuten ab. Beim Sylt-Shuttle der Deutschen Bahn kommt es zwar ebenfalls zu Verspätungen, die sich aber durch die höhere Taktung der Abfahrten kaum bemerkbar machen. Bei den Personenzügen entspannt sich die Lage ebenfalls. Zwar fiel der D1429 um 12:03 Uhr von Westerland nach Niebüll aus, die nächsten Verbindungen ab Westerland fahren laut DB-Navigator aktuell wie geplant. Personenzüge, die vom Festland über den Hindenburgdamm auf die Insel kommen, haben eine Verspätung von circa 30 Minuten.

Lieber nach Grömitz fahren: Urlauber diskutieren auf Facebook

Mal eben mit dem Deutschlandticket nach Sylt? Eigentlich eine gute Idee, denn im Gegensatz zu den anderen Nordseeinseln ist Sylt auch mit dem Zug zu erreichen. Doch wenn, wie am heutigen 14. August 2023, nichts geht auf der Strecke, wird deutlich, wie abhängig die Insel vom Nadelöhr Bahnverbindung ist. Jeden Tag fahren zahlreiche Pendler mit dem Zug zur Arbeit nach Sylt, und auch viele Sylt-Touristen nutzen den Autozug ab Niebüll, um auf die Insel zu gelangen.

In einer Sylter Facebookgruppe machen einige ihrem Ärger Luft. „Sehr störend, wenn man noch 10 Fahrstunden vor sich hat und man bereits 45 Minuten in der Schlange steht“, findet eine Urlauberin, die eigentlich schon früh mit dem Autozug ihre Heimreise antreten wollte. „Trotz fester Abfahrtzeiten kann man immer gern eine Stunde draufsetzen“, berichtet ein anderer Sylt-Urlauber. Viele empfehlen daher die Sylt-Fähre als stressfreie Alternative. Und ein User rät: „Wen das wirklich stört, sollte im nächsten Jahr seinen Urlaub nicht auf einer Insel planen und lieber nach Grömitz fahren.“