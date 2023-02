Auto kracht gegen Baum: Fahrer stirbt

Von: Sebastian Peters

Warum der Fahrer auf der B5 von der Straße abkam, ist noch unklar © Blaulicht-News.de

Tödlicher Unfall auf der B5 in Lauenburg/Elbe: Ein 36-jähriger Mann kam von der Straße ab und krachte mit einem Volvo gegen einen Baum. Der Mann verstarb vor Ort.

Lauenburg/Elbe – Kurz vor Mitternacht wurden die freiwilligen Feuerwehrleute der Feuerwehr Lauenburg aus ihrem Schlaf gerissen: Einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 auf Höhe „Bei der Palmschleuse“ mit eingeklemmter Person galt es zu bewältigen – doch beim Eintreffen ist klar, dass dies kein alltäglicher Einsatz wird.



Tödlicher Unfall in Lauenburg: PKW kracht gegen Baum – Motorblock fliegt raus

Ein Volvo-Kombi raste in einer lang gezogenen Rechtskurve frontal in einen Baum, der Motorblock wurde herausgerissen und lag einige Meter weiter. Beim Fahrer gibt es keine Lebenszeichen. Mit einer Crashrettung wird der Patient schnellstmöglich aus seinem Fahrzeugwrack befreit, doch all die Mühe bringt nichts. Der Notarzt kann nur noch den Tod des 36-jährigen Mannes aus Boizenburg feststellen.

Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall an der Front massiv beschädigt © Blaulicht-News.de

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer aber bereits vorher schon einige Leitpfosten umgefahren haben, zudem wurden mehrere Dosen Bier im Fahrzeug gefunden. Leider war dies nicht er erste tödliche Unfall in der Nacht auf Donnerstag, 23. Februar 2023: Erst wenige Stunden zuvor kam es auf der A25 in Hamburg zu einem tödlichen Motorradunfall. Der Fahrer, ein 24-jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, verstarb noch vor Ort.