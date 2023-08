Feuer auf Ostseefähre ausgebrochen – 131 Menschen an Bord der TT-Line

Von: Sebastian Peters

Am Mittwochmorgen brach auf der TT-Line nach Schweden ein Brand aus. Auf der Fähre befanden sich 131 Menschen.

Travemünde – Auf der Schwedenfähre „Huckleberry Finn“ der TT-Line ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand im Maschinenraum gekommen. An Bord befanden sich 131 Menschen. Die Besatzung konnte das Feuer erfolgreich mit den bordeigenen Brandbekämpfungssystemen bekämpfen, sodass keine Verletzten zu beklagen sind und eine Evakuierung des Schiffes nicht notwendig wurde. Erst vor wenigen Wochen sorgte ein Brand auf einem Auto-Frachter auf der Nordsee für erhebliche Schlagzeilen.

Brand auf Fähre: Maschinenraum der Schwedenfähre „Huckleberry Finn“ in Flammen – Feuer gelöscht

Auf dieser Fähre kam es im Maschinenraum zu einem Feuer © Volker Gerstmann/dpa

Laut Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hatte der Kapitän der Fähre um 4.30 Uhr das Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das 177 Meter lange Schiff rund 35 Kilometer (19 Seemeilen) von Travemünde entfernt auf ihrem Weg nach Trelleborg in Schweden.

Umgehend rückten Seenotrettungskreuzer, darunter die FELIX SAND von der Station Grömitz und die BREMEN von der Station Großenbrode, zur Unterstützung aus. Zudem bereitete sich die Besatzung der Fregatte „Rheinland-Pfalz“ der Deutschen Marine auf eine mögliche Evakuierung des Schiffes vor. Dies erwies sich jedoch als nicht notwendig.

Was ist die DGzRS? Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist eine gemeinnützige Organisation, die für die Seenotrettung in deutschen Gewässern verantwortlich ist. Gegründet 1865, betreibt sie Seenotrettungskreuzer und -boote entlang der deutschen Nord- und Ostseeküste. Sie finanziert sich hauptsächlich durch Spenden und handelt unabhängig vom Staat.

Unter Sicherheitsbegleitung der DGzRS und der Fregatte machte sich die Fähre mit einer Geschwindigkeit von etwa sieben Knoten (ca. 14 km/h) unterstützt von einem Schlepper auf den Rückweg nach Travemünde. Im Seegebiet herrschten ruhige Wetterbedingungen mit leichtem Wind.

Um 7 Uhr morgens legte die Fähre wieder am Skandinavienkai in Travemünde an. Die Wasserschutzpolizei hat inzwischen Ermittlungen zur Ursache des Brands aufgenommen. Es bleibt abzuwarten, welche Erkenntnisse die Untersuchungen bringen werden.