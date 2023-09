Habeck eröffnet Messe Husum Wind

Viel Wind um den Wind: Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (l-r, SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) an einem Messestand. © Markus Scholz

Bei der Transformation des Energiesystems spielt die Windenergie eine große Rolle. In der Branche herrscht Aufbruchstimmung - aber auch Probleme werden auf der Fachmesse Husum Wind angesprochen.

Husum – Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am Dienstag die Messe Husum Wind eröffnet und die Windenergie als eine der wichtigsten Energiequellen der Zukunft bezeichnet. Die Weichen für den beschleunigten Ausbau seien gestellt, „unsere Ziele können wir aber nur erreichen, wenn wir vor allem bei den Genehmigungen und der Flächenbereitstellung aufs Tempo drücken.“ Man brauche eine radikale Verkürzung der Genehmigungsverfahren und eine Änderung des politischen Verhaltens, um die Transformation des Energiesystems zu erreichen. Auf der Fachmesse stellen 600 Aussteller bis Freitag Neuheiten aus Bereichen wie Windkraft auf See und an Land, grünem Wasserstoff und Digitalisierung vor.

Es gebe das Hauptziel, den menschengemachten Klimawandel zu bremsen „und das in einem hochenergieintensivem Land, einem Industrieland“, sagte der Minister. Man wolle zeigen, dass man Wohlstand erneuern und mit erneuerbaren Energien ein energiehungriges Land versorgen könne.

Zudem werde damit eine gewisse Energieautarkie geschaffen, sagte Habeck. Man werde nie energieunabhängig sein, aber den Teil, den Deutschland selbst produzieren können, sollte es auch selbst produzieren. „Einige mögen es noch nicht wahrhaben, aber die Welt hat sich entschieden: die Zukunft von industriellem Wohlstand, von ökonomischem Wohlstand hängt an der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien.“ Das Rennen sei schon längst eröffnet.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies stellte die Rolle der Küstenländer für die Energiewende heraus. Niedersachsen ist offizielles Partnerland der Messe. „In den vergangenen zehn Jahren sind beim Ausbau der Windenergie viele Chancen ungenutzt geblieben“, sagte der SPD-Politiker. Das wolle man nun aufholen.

Branchenvertreter lobten den Willen der Bundesregierung, die Erneuerbaren auszubauen und sehen eine Aufbruchstimmung und Optimismus in der Branche. Sie mahnten aber an, dass die Genehmigungsprozesse beschleunigt und auch Hürden bei den Transporten zu den Baustellen verstärkt abgebaut werden müssten. dpa