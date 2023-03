Am Urlaub wird nicht gespart

Schleswig-Holsteins Küsten sind bei Touristen besonders beliebt. © dpa

Am Urlaub wird auch in diesem Jahr nicht gespart. Trotz Inflation und Energiekrise sind viele Ferienorte in Schleswig-Holstein zu Ostern gut gebucht. Auch für den Sommer melden beliebte Ziele rege Nachfrage.

Kiel – Inflation und Energiekrise beeinträchtigen die Buchungslaune der Gäste offenbar nicht so stark wie befürchtet. Zu Ostern seien viele Regionen bereits gut ausgelastet, sagte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH). Der Sommer sehe vielerorts noch besser aus. Im Moment rechnen viele Branchenvertreter mit einer ähnlich guten Auslastung wie 2019 und 2022. Zurzeit gebe es aber in ganz Schleswig-Holstein für die Osterzeit wie auch für den Sommer noch in allen Kategorien Kapazitäten, sagte die Sprecherin. Besonders beliebt sind demnach Heiligenhafen an der Ostsee sowie die Inseln Fehmarn, Sylt, Föhr und Amrum.

„Die Buchungslage zu Ostern ist mit rund 84 Prozent bereits gut“, sagte Heiligenhafens Tourismusleiter Eike Doyen. „Wir gehen aber davon aus, dass bei gutem Wetter noch kurzfristige Buchungen dazukommen werden.“ Die Meldungen über Strandverluste durch den Sturm im Februar tangierten die Gäste offenbar kaum, sagte Doyen. „Die meisten Gäste gehen offenbar davon aus, dass der Strand wie in den Vorjahren spätestens bis zum Beginn der Hauptsaison wieder vollständig sein wird.“

Auch im Ostseebad Grömitz im Kreis Ostholstein ist man mit der Buchungslage zu Ostern zufrieden. Bislang seien rund 70 Prozent der rund 800 Unterkünfte aus dem Kontingent des Tourismus-Service Grömitz ausgebucht, sagte ein Sprecher. Auch für den Sommer ist man zuversichtlich. „Von Mitte Juli bis Mitte August sind nur noch maximal 15 Prozent unserer Unterkünfte frei.“ In den Sommerferien buchten die meisten Gäste einen Aufenthalt von einer Woche.

Auch die Ostseeinsel Fehmarn ist über Ostern gut gebucht. Von Gründonnerstag bis Ostermontag sind nach Angaben der TASH etwa sechs bis sieben Prozent der vom Tourismus-Service Fehmarn vermittelten Unterkünfte verfügbar.

Auf den Nordseeinseln Föhr, Amrum und Sylt sieht es ähnlich aus. So seien die Unterkünfte auf Föhr zu Ostern zu etwa 75 Prozent belegt, teilte die TASH mit. Ab Pfingsten betrage die Auslastung in vielen Fällen 80 Prozent oder mehr. Von Mitte Juli bis Mitte August liege sie bei 90 bis 97 Prozent.

Auch in Husum, St. Peter-Ording und Büsum ist man den Angaben zufolge vor allem für den Sommer zuversichtlich. Man rechne für die Hauptsaison mit einer ähnlichen Belegungsquote wie im Sommer 2022, lauten die übereinstimmenden Botschaften aus den drei Destinationen. dpa