Zwölf bewegende Geschichten

Ausstellung im Rotenburger Kantor-Helmke-Haus porträtiert Geflüchtete

+ Jinan Hassan aus dem Irak vor ihrem Porträt in der Ausstellung.

Rotenburg - Von Guido Menker. Es ist so voll, wie schon lange nicht mehr bei einer Ausstellungseröffnung im Rotenburger Kantor-Helmke-Haus. Das Interesse ist groß. Die Ausstellung zeigt die Porträts von Geflüchteten aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Gambia und Eritrea. Menschen unterschiedlichen Alters. Männer und Frauen. Sie selbst sind zur Eröffnung gekommen, dazu ihre Familien, Freunde, und Bekannte sowie jede Menge anderer Rotenburger, die sich ein Bild machen möchten. Zu sehen sind die Geflüchteten auf großformatigen Bildern. Auf der Rückseite geben sie zudem einen Einblick in ihre ganz individuellen Geschichten. Es sind Auszüge aus Interviews, die die Ehrenamtskoordinatorin am Diakonissen-Mutterhaus, Martina Hoffstedt, mit ihnen geführt hat. „Es waren sehr intensive und bewegende, berührende Momente für mich“, sagt sie während der Eröffnung. Diese Menschen hatten nichts mehr und sind mit ihrem bloßen Leben zu uns gekommen. „Sie sind auf unsere Hilfe angewiesen“, so Hoffstedt. Diese Hilfe haben sie bekommen, und sie bekommen sie auch heute noch. Das unterstreicht Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Es gehe um Menschenwürde, sagt er.