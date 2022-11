Der Kampf für die Freiheit

+ © Beims Das Handy ist ein ständiger Begleiter, denn jeden Tag hoffen Mohsen Ramezani und seine Frau Ayda auf Nachrichten von ihren Familien und Freunden. © Beims

Ayda und Mohsen Ramezani sind aus dem Iran geflüchtet, um in Freiheit leben zu können. Genau darum kämpfen derzeit auch vor allem die Frauen in ihrer Heimat. So oft es geht, sind die Rotenburger in Kontakt mit Familie und Freunden.

Rotenburg – Die Iranerin Ayda Ramezani, die seit gut vier Jahren in Rotenburg lebt, hält das Handy fest in der Hand. Sie spielt ein Video aus ihrer Heimat ab. Dort ist zu sehen, wie ein Mann von der Sittenpolizei verprügelt wird, bis er am Boden liegt. Er liegt in einem Torbogen, zu sehen sind aus der erhöhten Perspektive des Filmenden nur seine Beine. Er rührt sich nicht mehr. Trotzdem kommen immer mehr Männer dazu, treten nach, prügeln weiter. Am Ende richtet ein Sittenpolizist die Waffe auf ihn und schießt. Der Filmende zieht das Handy zwischendurch immer wieder hinter die Balustrade zurück – vermutlich aus Angst, dabei entdeckt zu werden.

Szenen wie diese finden sich in diesen Tagen im Internet zuhauf. Die Echtheit zu überprüfen, ist schwer. Doch es deckt sich mit vielen Berichten, die seit dem Tod der jungen Frau Mahsa Amini in Polizeigewahrsam aus dem Land in den Rest der Welt gelangen. Die offizielle Darstellung, die 22-Jährige sei durch Herzversagen zusammengebrochen, wird stark angezweifelt.

Ihr Tod ist der Ausgangspunkt der seit Wochen anhaltenden Proteste. Ayda und ihr Mann Mohsen Ramezani verfolgen die Ereignisse jeden Tag, warten auf Nachrichten von ihren Familien und Freunden. Da der Zugang zum Internet von der Regierung beschränkt wird, kommen diese nur sporadisch durch. Vor 30 Tagen hat Mohsen eine Nachricht an seine Familie geschickt – eine Antwort hat er bisher nicht bekommen. „Die Verbindung ist sehr schlecht“, weiß Ayda Ramezani. Oder sie muss für wenige kostbare Minuten teuer bezahlt werden.

Auch die 27-Jährige und ihr Mann sind damals geflüchtet, um in Freiheit leben zu können. Eine Freiheit, für die die Menschen im Iran seit Wochen kämpfen – insbesondere Frauen. Sie verbrennen Kopftücher, zünden Plakate an, schneiden sich öffentlich die Haare ab. Sie kämpfen für freie Entscheidungen, eine freie Wahl – zum Beispiel der Kleidung. „Es geht um mein Leben, meinen Körper, meine Freiheit“, erklärt Ayda Ramezani stellvertretend für ihre Landsfrauen.

Die freie Wahl hatten Frauen früher, erinnert sie sich. „Der Iran war vor mehr als 40 Jahren teils moderner als Europa“, sagt sie. Ihre Oma habe damals kurze Röcke getragen, Bein gezeigt – heute undenkbar. Die Sittenpolizei sei überall, bewache die Einhaltung der Regeln. Das stößt vor allem der jungen Generation sauer auf. „Wir haben gelernt, den Mund zu halten. Aber die neue Generation hat unser Leid gesehen“, sagt Ayda Ramezani.

Sie selbst hat an der Universität studiert, wurde oft angesprochen, warum sie überhaupt dort sei. Nebenbei hat sie gearbeitet, musste immer wieder den Job wechseln. Auch sie hat den Hijab getragen. Kopftuch, Mantel, lange Hose: Wer Haut zeigt, regt die Fantasie der Männer an, heißt es. Bei Ayda Ramezani, die heute entspannt neben ihrem Mann in den Alltagsklamotten einer jungen, modernen Frau auf dem Sofa sitzt, dezent geschminkt, löst das Kopfschütteln aus. Manchmal, sagt sie, habe sie sich gewünscht, ein Mann zu sein. Und so gehe es vielen jungen Frauen.

Es gibt das Leben drinnen und das draußen. Rechte, keine Rechte. „In der Familie hast du Sicherheit, aber du bist nicht immer Zuhause.“ Alkohol trinken, Partys feiern ohne Kopftuch im Kleid – das geht, aber nur Zuhause.

Das Vorgehen der Sittenpolizei hat das Paar selbst erlebt. „Ich habe vor ihnen Angst gehabt“, gibt die junge Frau zu. Einmal seien sie verhaftet worden, weil sie zusammen in einem Auto saßen – unverheiratet. Die beiden wurden verhaftet, mussten bis nachts viele Fragen beantworten und vor Gericht. „Ich hatte Angst, ins Gefängnis zu müssen“, erinnert Ayda Ramezani sich. Das sei kein Vergleich zu deutschen Gefängnissen.

Mohsen Ramezani, im Iran als Radrennprofi im Nationalteam unterwegs, war vor gut zehn Jahren bei einer Demonstration dabei – schon damals sei auf Unschuldige geschossen worden. „Die Sittenpolizei ist immer dabei, beobachtet uns, dass wir keine Fehler machen. Besonders die Frauen, wenn ihnen nur leicht das Kopftuch verrutscht.“ Heute fährt er nicht mehr im Trikot seiner Heimat – ein kleiner, persönlicher Protest gegen das Regime. Und so sind es auch in seiner Heimat nicht nur Frauen, die protestieren. An ihrer Seite stehen ihre Väter, Brüder, Ehemänner, Freunde.

Aber der Kampf für die Freiheit fordert einen hohen Preis: Täglich werden Menschen von der Sittenpolizei erschossen oder abgeführt, verschwinden plötzlich. Das Paar denkt oft an seine Familien und Freunde. „Ich höre, wie sie leiden“, sagt Ayda Ramezani. „Ich bete jeden Tag, wenn sie auf der Straße sind, dass sie wieder zurückkommen.“ Ihr 14-jähriger Bruder geht zur Schule. „Ich weiß nicht, ob er abends wieder nach Hause kommt.“

Die 27-Jährige konnte vor Kurzem fast zehn Minuten mit ihrer Tante telefonieren. Das Gespräch hat sie bedrückt. Ihre Tante war auf dem Weg zum Einkaufen, als ihr Demonstranten entgegengekommen sind. Plötzlich sei von der anderen Seite die Sittenpolizei erschienen – und schoss ohne Vorwarnung in die Menge. Auch vor Kindern machten die Männer keinen Halt, erklärt Mohsen Ramezani. Sogar zehn- oder elfjährige Mädchen, die sich öffentlich mutig ihre Kopftücher runterreißen, würden getötet.

Solidarität gibt es aus vielen Ecken der Welt. Doch noch sind die Menschen im Iran auf sich allein gestellt. Insbesondere die jüngere Generation hat das Diktat durch die Mullahs satt, weiß Ayda Ramezani. Die Menschen in ihrer Heimat seien längst bereit gewesen, zu demonstrieren – der Tod von Mahsa Amini war nur der Auslöser für das, was im Land seit Langem schwelte. „Ich bin stolz auf mein Volk. Die Jüngeren haben keine Angst mehr.“

Doch es ist „Stolz mit Schmerz“ vermischt: Das ist der 27-Jährigen während des Gesprächs immer wieder anzumerken. „Du siehst ihren Mut, aber eben auch, dass sie sterben.“ Das ist schwer zu sehen und zu hören. Doch vor dem Tod hätten vor allem junge Menschen keine Angst mehr. Im Gespräch mit einer Freundin im Iran habe diese Ayda Ramezani anvertraut: „Wir gewinnen oder wir sterben.“ Die Zeit der Angst ist vorbei.