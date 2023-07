Zwei Rotenburger bei der Rallye „Balkan Express Orient Edision“

Von: Heinz Goldstein

Fürs Foto noch einmal mit Kopfbedeckung: Nico Lehmann (l.) und Gunther Lengen werden in wenigen Minuten die Hüte abnehmen und mit Schutzhelmen den Dresden starten. © Goldstein

Gunther Lengen und Nico Lehmann haben Lust auf Abenteuer. Deshalb mischen die Rotenburger Motorrad-Freaks bei der Rallye „Balkan Express Orient Edision“ mit.

Rotenburg – Die Rotenburger Gunther Lengen (36) und Nico Lehmann (35) hegen eine große Leidenschaft für das Motorradfahren mit betagten Krafträdern. Am Freitag sind sie als Team „Sons of Hoddehü Chapter Rotenburch“ zum Startpunkt in Dresden zur dreiwöchigen Rallye „Balkan Express Orient Edision“ aufgebrochen. Sie dauert vom 15. Juli bis 5. August. „Wenn wir am Ende die Ziellinie überfahren, werden wir rund 10 500 Kilometer mehr auf dem Tacho haben“, so Lengen im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die abenteuerliche Tour führt durch 15 südosteuropäische Länder bis hin nach Georgien sowie der Osttürkei und zurück bis zur Ziellinie in Istrien. „Wir haben uns vorgenommen, auch bis an die irakische Grenze zu fahren“, so Lehmann, dem die Freude auf die Herausforderungen anzusehen ist.

Beide Motorrad-Freaks haben ihre 1000er BMWs, Baujahr 1985, für die Tour gut vorbereitet und den Maschinen einen schwarz-weißen Safari-Look verpasst. Insgesamt 120 Teilnehmer mit Autos, Young- wie Oldtimer, sowie drei Biker sind gemeldet. „Es geht dabei nicht um Schnelligkeit, sondern um das Lösen von Sonderaufgaben, die laut Roadbook erfüllt werden müssen. Wer diese am besten löst, wird als Sieger gekürt“, erklärt Lehmann.

Alles will gut verpackt werden. © Goldstein

„Im Bordbuch werden vom Veranstalter Tourenvorschläge und Ratschläge für Anlaufpunkte gemacht, aber jedes Team darf sich die schönste Strecke selbst aussuchen. Es gibt da keine Vorgaben “, fügt Lengen hinzu. Das Messen mit den anderen Teams und die gegenseitige Hilfe, wenn es mal irgendwo klemmt, machen den Reiz dieser Rallye aus. Die Freude an solchen Touren mit betagten Fahrzeugen verbinde alle Teilnehmer. „Außerdem werden wir Land und Leute kennenlernen – was wir abseits der Hauptrouten antreffen. Auf diese Begegnungen freuen wir uns ganz besonders“.

Beide haben Zelte in ihrem fest geschnürten Gepäck dabei. Sie werden in der freien Natur übernachten und die Gewässer entlang der Route werden die sonst gewohnte Dusche ersetzen. „Hotels werden wir aber das eine oder andere Mal auch aufsuchen müssen, denn wir rechnen mit Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius“, erklärt Lehmann mit einem Schmunzeln. Landesübliche Verpflegung werde vor Ort besorgt. „Wir lassen uns überraschen, was täglich auf dem Tisch landet“.

Schon jetzt gilt das Versprechen: Wenn die Abenteurer zurück sind, werden sie im Gespräch mit unserer Zeitung über das Erlebte ausführlich berichten.