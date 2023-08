Zuschuss fürs Mittagessen an Rotenburger Schulen

Von: Tom Gath

Sozialarbeiterin Bianca Fischinger kennt die Schüler an der IGS gut. Dank des Zuschusses der Stadt kann sie bald unbürokratisch helfen, wenn das Geld fürs Mittagessen mal nicht ausreicht. © Gath

Zwei Prozent der Schüler an Rotenburgs städtischen Schulen sollen einen Zuschuss für das Schulessen erhalten. Damit will die Stadt Lücken der sozialen Sicherungssysteme stopfen. Langfristig sei aber das Land für die ausgewogene Ernährung aller Kinder zuständig, heißt es von den lokal Verantwortlichen.

Rotenburg – Nach einer Testphase im vergangenen Schuljahr plant die Stadt Rotenburg weiterhin, das Mensaessen an den städtischen Schulen für armutsgefährdete Kinder zu fördern. Knapp 20 000 Euro sind dafür im Haushalt der Stadt veranschlagt, die allerdings erst fließen können, sobald der Landkreis den Anfang Juli beschlossenen Haushalt genehmigt. Bürgermeister Torsten Oestmann erwartet die Zusage für alle beschlossenen Maßnahmen erst im Spätherbst.

Zuvor hatten die drei städtischen Grundschulen den Anteil der bedürftigen Schüler auf zwei Prozent geschätzt, die Integrierte Gesamtschule (IGS) auf sieben Prozent. Aus Gründen der Gleichbehandlung und weil sich die Stadt laut Oestmann auch nicht mehr leisten könne, orientiert sich der Zuschuss bei allen Schulen an zwei Prozent der Schülerzahl. Daraus ergeben sich 2 600 Euro für die Schule am Grafel, je 3 200 Euro für Kantor-Helmke-Schule und Stadtschule sowie 10 080 Euro für die IGS.

Bis zu 180 Mittagessen an der Gerberstraße

„Es ist super, dass die Not von der Politik gesehen wurde und die Zuwendung kommt“, sagt Bianca Fischinger, die an der IGS als Sozialarbeitern arbeitet. Sie erinnert an den alten Spruch: „Leerer Bauch studiert nicht gerne.“ Es mache sich regelmäßig im Unterricht bemerkbar, wenn Schüler während des Schultags, der an manchen Tagen bis 15 Uhr geht, nicht ausgewogen oder sogar gar nicht essen würden. Teilweise werde Fischinger auch direkt von Kindern mit den Worten „Ich habe Hunger“ angesprochen.

Am IGS-Standort an der Gerberstraße kostet ein Mittagessen 4,50 Euro. Dafür können die Schüler zwischen vier verschiedenen, ausgewogenen Gerichten wählen. Ein Salatbuffet, einen Nachtisch und Wasser gibt es immer dazu. Rund 450 Schüler lernen an der Gerberstraße, von denen 130 bis 180 das an vier Tagen der Woche bereitgestellte Angebot nutzen. Am IGS-Standort in der Ahe ist das Verhältnis ähnlich.

Unbürokratisch und diskret

Ein Teil der Schüler bekommt das Essen vom Land finanziert, nämlich wenn die Eltern Bürger-, Wohngeld oder Asylbewerberleistungen beziehen. Doch auch viele Eltern, die nur knapp über der Grenze für eine Wohngeldberechtigung verdienen, könnten sich die 4,50 Euro oft nicht leisten, erklärt Fischinger. Zudem gebe es individuelle Lebenssituationen, wie eine plötzliche Krankheit oder eine Trennung, die zu einer kurzfristigen Knappheit im Geldbeutel oder einer Überforderung führen könnten, sagt die Sozialarbeiterin. „Es gibt viele Gründe, warum es mal nicht klappt.“

Der Zuschuss der Stadt werde daher möglichst unbürokratisch und absolut diskret vergeben. Ein Anruf im Sekretariat oder bei Fischinger genügt und dann werde, je nach verfügbarem Budget, das Essen auf dem Chip des Schülers freigeschaltet. Andere Personen bekämen davon nichts mit.

Alle Kinder sollten kostenloses Mittagessen bekommen, damit sich die Frage der Finanzierbarkeit für niemanden stellt.

Die Finanzierung ist eine freiwillige Leistung der Stadt Rotenburg und Oestmann ließ bereits durchblicken, dass ein dauerhafter Zuschuss nicht realistisch sei. Auch Fischinger sieht hier das Land Niedersachsen in der Verantwortung: „Wir haben eine Schulpflicht, und das Essen sowie die Schulmaterialien müssten für alle kostenlos sein. Es ist ein tolles Entgegenkommen der Rotenburger Politik, aber bleibt ein Tropfen auf dem heißen Stein.“

Linken-Ratsherr sieht Land in der Verantwortung

Dass eigentlich das Land zuständig wäre, sieht auch Ratsherr Stefan Klingbeil (Linke) so. Er hatte die Idee gemeinsam mit seiner Fraktion Grüne/Linke vergangenes Jahr in den Stadtrat eingebracht und fordert: „Alle Kinder sollten kostenloses Mittagessen bekommen, damit sich die Frage der Finanzierbarkeit für niemanden stellt.“

Im Koalitionsvertrag der Landesregierung heißt es in Hinblick auf die Ausweitung von Ganztagsschulen: „Wir streben ein kostenloses und qualitativ hochwertiges, nach Möglichkeit regionales Mittagessensangebot in der Schule an und werden mit den Kommunen über Wege zur Umsetzung sprechen.“ Klingbeil geht deshalb davon aus, dass die freiwillige Förderung der Stadt Rotenburg nur die kommenden zwei bis drei Jahre zur Überbrückung notwendig sein wird.

Soziale Ungerechtigkeit spiele in seinem Soziologiestudium eine große Rolle und dabei sei ihm aufgefallen, „dass manche Gruppen bedacht werden, aber andere eben nicht“. Menschen, die knapp unterhalb der Armutsgrenze leben, würden aus vielen Sicherungssystemen herausfallen. „Dabei wollen wir doch alle, dass es den Kindern gut geht“, sagt Klingbeil.

Unregelmäßige Ernährung als Gesundheitsrisiko

Wie wichtig eine regelmäßige und ausgewogene Ernährung für Heranwachsende ist, weiß Marianne van Rooijen, Stationsleiterin der Kinderklinik am Rotenburger Diakonieklinikum. Unter anderem das Wachstum, die Entwicklung des Immunsystems, die Prävention von Krankheiten und die Konzentrationsfähigkeit hingen auch vom Ernährungsverhalten ab. Immer wieder habe sie es mit Kindern zu tun, die mit Übergewicht, Magersucht oder auch Verstopfung zu kämpfen hätten. Fünf Stücke Obst oder Gemüse, Vollkornprodukte und ein maßvoller Konsum von Fleisch und Zucker könnten laut van Rooijen schon viel zur Gesundheit von Kindern beitragen.

Prof. Dr. med. Joachim Arnold, Chefarzt der „Klinik für Gastroenterologie, Diabetologie und Endokrinologie, Hepatologie und Ernährungsmedizin“ am Diako, ergänzt, dass eine falsche Ernährung natürlich nicht immer auf Armut zurückgeführt werden könne. „Wesentlich ist aber, dass Geldknappheit nicht zu schlechter Ernährung führen darf.“ Darüber hinaus sei ein hohes Maß an Aufklärungsarbeit notwendig. „Wir haben gute Erfahrungen mit Ernährungsschulungen in Kindergärten und Grundschulen gemacht. So wie der Polizist regelmäßig in Kindergärten und Grundschulen kommt, so könnten auch Ernährungsberater dies tun.“