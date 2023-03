Volksbanken aus Bremen und Sottrum planen Zusammenschluss

Von: Matthias Röhrs

Jeweils eine Filiale haben die Bremische Volksbank und die Volksbank Wümme-Wieste in Rotenburg. Die Banken streben die Fusion an, eine Niederlassung in der Kreisstadt wird geschlossen. © Menker

In der Region bahnt sich die nächste größere Bankenfusion an: Die Volksbank Wümme-Wieste aus Sottrum und die Bremische Volksbank planen den Zusammenschluss zum 1. Januar.

Bremen/Sottrum – Die Bremische Volksbank und die Volksbank Wümme-Wieste aus Sottrum planen den Zusammenschluss. Das haben die Vorstände beider Häuser am Dienstag in Bremen mitgeteilt. Man möchte gemeinsam etwas Neues, Großes entwickeln, heißt es. Nach der Fusion werde man dann seine Kompetenzen bei mittelständischen- und Großkunden (Bremen) sowie bei Landwirten und Privatkunden (Sottrum) bündeln. Durch den Zusammenschluss könne man zudem größere Kredite vergeben. „Unsere Kunden wachsen, und wir wachsen mit“, fasst Ulf Brothuhn, Vorstandsvorsitzender der Bremischen Volksbank, zusammen.

Eine Liebesheirat Stadtbank trifft Landbank? Voll des Lobes auf das jeweilige andere Haus sind alle vier Vorstände. Und natürlich betonen sie oft und gerne, wie gut sie zusammenpassen, wie gut die Fusion passt. Liebe auf den ersten Blick war es aber nicht. Stefan Hunsche, Vorstand in Sottrum, betont zwar die bisherige „gute nachbarschaftliche Beziehung nach Bremen“, begründet den Schritt wie sein Mitvorstand Matthias Dittrich aber eher im Geschäftlichen.

Man sei ja immer gefordert, die besten nächsten Schritte für sein Unternehmen zu gehen. Und in all den Jahren, die man sich schon kenne, sei man irgendwann übereingekommen: Der Zusammenschluss sei der beste nächste Schritt.

Vertreterversammlungen müssen noch zustimmen

Es sei sinnvoll, Kompetenzen zu bündeln und Kosten zu reduzieren. Regulatorik, Digitalisierung und verändertes Kundenverhalten seien Herausforderungen, denen man gemeinsam begegnen möchte. Am 8. März haben die Vorstände und Aufsichtsräte beider Banken einen sogenannten Letter of Intent, eine Absichtserklärung, unterschrieben. Am Montag hat man zeitgleich die Belegschaften beider Häuser über das Vorhaben informiert: Zum 1. Januar 2024 möchte man die Fusion vollziehen, danach beginne die technische Umsetzung. Voraussetzung ist, dass im November die jeweiligen Vertreterversammlungen zustimmen.

Die Filiale der Volksbank Wümme-Wieste in Rotenburg. © Menker

Einen Namen für die neue, größere Volksbank gibt es noch nicht. Er soll jedoch, da sind sich die insgesamt vier Vorstände einig, sowohl einen Bezug zu Bremen haben, aber für das gesamte Geschäftsgebiet stehen. Das reicht dann immerhin von Stuhr bis Fintel.

Eine Filiale in Rotenburg schließt

Insgesamt 17 Filialen und Standorte haben beide Banken zusammen. Fusionsbedingte Schließungen sind nicht geplant. So etwas wie eine Ausnahme gibt es in Rotenburg, wo beide Häuser jeweils eine Filiale betreiben. Nach der angestrebten Fusion soll es langfristig nur noch eine Filiale in der Kreisstadt geben, bestätigt Stefan Hunsche. Es sind nur ein paar Hundert Meter, die den Standort der Volksbank Wümme-Wieste am Neuen Markt von dem der Bremischen Volksbank neben dem Rathaus trennen. Ob nun eine Belegschaft zur anderen zieht, ist offen. Vielleicht beziehe man ganz neue Räumlichkeiten. Weitere Schließungen sind in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen. Das liege aber nicht an der Fusion, Filialen seien immer auf dem Prüfstand, so Matthias Dittrich.

In ihrer Größe unterscheiden sich beide Banken mal kaum, mal sehr. Sie haben gleich viele Mitarbeiter, nach der Fusion wären es 260. Betriebsbedingte Kündigungen und Abschiede seien nicht geplant, weder in der Belegschaft noch im Vorstand. Alle vier Chefs machen weiter. Hunsche und Dittrich bleiben in Sottrum, Brothuhn und Detlev Hermann in Bremen. Die Bilanzsumme würde nach der Fusion etwa 2,3 Milliarden Euro betragen, von denen die Sottrumer etwa 730 Millionen Euro einbringen.

Hohes Eigenkapital für höhere Kredite

Dafür bringt sie mehr Kunden und Mitglieder mit. 26.000 von 50.000 Kunden kämen von der Volksbank Wümme-Wieste, außerdem 12.700 von dann etwa 20.500 Mitgliedern. Das Eigenkapital der neuen Bank läge bei rund 235 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der „Platzhirsch“ in der Region, die Sparkasse Rotenburg Osterholz, hat zuletzt eine Bilanz von 3,9 Milliarden Euro bei 626 Mitarbeitern ausgewiesen.

„Wir kommen aus einer betriebswirtschaftlichen Stärke heraus“, so der Bremer Vorstand Hermann. Mit diesem Eigenkapital sei man in der Lage, höhere Kredite zu gewähren. Profitieren könnten die mittelständischen Kunden in Bremen wie auch der landwirtschaftlich geprägte Kundenstamm in Sottrum. Die Vorstände verweisen dabei insbesondere auf Projekte in erneuerbaren Energien.

Man stehe jetzt am Anfang eines Marathons, sagt Hunsche. Es gelte, die teils recht unterschiedlichen Prozesse und Arbeitsweisen zusammenzuführen. Er, Dittrich, Brothuhn und Hermann sind als Vorstände vom Schritt überzeugt und hoffen, bis Herbst die Vertreter im Boot zu haben. Mindestens eine Dreiviertel-Mehrheit plus eine weitere Stimme brauchen sie für die Fusion.

Sparkasse Scheeßel: Weiter keine Gedanken an Fusion Die Bremische Volksbank und die Volksbank Wümme-Wieste sind nicht alleine: Die Volksbank Niedersachsen-Mitte wird zum 1. Januar 2024 die Volksbank Syke übernehmen. Eine Bank aus der Region möchte hingegen beharrlich klein und unabhängig bleiben: die Sparkasse Scheeßel mit einem Geschäftsgebiet knapp über die Gemeindegrenzen hinaus. Dort bestätigt man auf Nachfrage: Man habe nicht die Absicht, mit einer anderen Bank zu fusionieren.

Die Scheeßeler brauchen sich mit einer Bilanzsumme von 771,7 Millionen Euro Ende 2021 nicht zu verstecken in der Region, sie liegt damit noch über den Werten der Volksbank Wümme-Wieste. Die neue Volksbank aus ihr und der Bremischen Volksbank käme nach dem Zusammenschluss auf 2,3 Milliarden Euro. Man liegt damit aber immer noch weit hinter der erst 2017 fusionierten Sparkasse Rotenburg Osterholz – Bilanzsumme 3,9 Milliarden Euro.

Schon bei der Fusion der Nachbarn hatte die Sparkasse Scheeßel einer Beteiligung eine Absage erteilt. Der Vorstand erneuerte diese am Dienstag gegenüber der Kreiszeitung. „Seit je her ist die Verwurzelung der Sparkasse Scheeßel in ihrem Geschäftsgebiet das größte Pfund“, lassen die Vorstände Jürgen Lange und Olaf Achtabowski mitteilen. Das hätten andere Institute zwar auch, „allerdings sind in unserem Gebiet viele engmaschige Verbindungen und Netzwerke gefühlt ein wenig intensiver ausgeprägt und dauerhafter angelegt als in anderen Regionen.“ Im Großen und Ganzen sei die Überschaubarkeit von Strukturen, Abläufen und Risiken das große Plus einer kleinen Sparkasse.

Die Herausforderungen Regulatorik, Digitalisierung und verändertes Kundenverhalten seien allerdings für ein kleines Haus deutlich anspruchsvoller zu erfüllen. Das sei nach außen hin oft nicht wahrnehmbar. „Der Schlüssel liegt grundsätzlich in der Umsetzung von Standards, denn Extralocken und Sonderwünsche kosten Zeit und Geld.“ Bei der digitalen Entwicklung sieht man sich in Scheeßel im gleichen Fahrwasser wie die großen Häuser.