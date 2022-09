Zu wenig Platz in Visselhövedes Feuerwehrhäusern

Von: Jens Wieters

Da kommen große Investitionen auf Visselhövede zu: Nach der Fusion der Wehren aus Hiddingen und Schwitschen ist ein neues Feuerwehrhaus nötig ist. In Wittorf ist nicht mal Platz, damit sich die Brandschützer umziehen können.

Visselhövede – „Ein viel zu kleines Grundstück, dazu noch mitten in der Wohnbebauung und im Ernstfall eine gefährliche Ausfahrt: Es ergibt keinen Sinn, das Hiddinger Feuerwehrhaus den neuen Erfordernissen anzupassen und es baulich zu erweitern. Wir müssen neu bauen.“ Zu diesem Ergebnis kam Gutachter Edgar Rathjen, der dem Visselhöveder Feuerwehrausschuss die von den meisten Brandschützern und auch von der Verwaltung schon erwartete Nachricht überbrachte und auch mit Fakten begründete.

Hintergrund ist die beschlossene Fusion der Schwitscher und Hiddinger Ortswehren, die Ende des Jahres erfolgen soll. Dann wird diese Wehr rund 60 Aktive zählen – zu viele für das gut 30 Jahre alte Hiddinger Feuerwehrhaus und das noch viel ältere Gebäude in Schwitschen. „Darum schlage ich einen Neubau am Hiddinger Ortsausgang in Richtung Schwitschen gegenüber dem Hotel Röhrs vor“, so Rathjen. Eine Idee, die beim Ausschuss mehrheitlich Anklang fand – auch, um die Fusion, die für viele hitzige Diskussionen im vergangenen Jahr gesorgt hatte, geografisch verträglicher zu realisieren. „Der Standort ist genau die Mitte zwischen den bisherigen Feuerwehrhäusern in beiden Dörfern“, so Rathjen. Jetzt liegt es an der Verwaltung, ein geeignetes Grundstück zu finden. „Rund 5 000 Quadratmeter werden wir brauchen“, so Hauptamtsleiter Mathias Haase.

Heiner Gerken (Grüne) forderte, dass „man mit Blick auf einen Neubau dringend überlegen muss, was mit dem Altgebäude geschehen soll“. „Da werden wir sicherlich eine Verwendung für finden“, erwiderte Hiddingens Ortsbürgermeister Michael Senkbeil (CDU).

Aber nicht nur die Zusammenlegung dieser beiden Feuerwehren verlangt umfangreiche und kostenintensive Maßnahmen, sondern die Stadt muss auch weitere „Baustellen“ beackern. So runzelten die Ausschussmitglieder die Stirn, als sie im Vorfeld der Sitzung das Wittorfer Feuerwehrhaus besichtigten. „Das geht absolut nicht mehr“, informierte Stadtbrandmeister Kai-Olaf Häring, dem der Bau einer zweckmäßigen Halle für die Fahrzeuge auf dem freien Grundstück schräg gegenüber dem bestehenden Gebäude vorschwebt. „Das muss kein Prunkpalast werden, sondern eine einfache Leichtbauhalle, die beheizbar ist, weil unsere Fahrzeuge dort auch Wasser führen.“

„Mit würde im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans schon mal reichen, wenn wir einen groben Plan hätten, wann wir mit dem Bau rechnen können“, so Ortsbrandmeister Manfred Bugs. Denn auf Dauer seien die Platzverhältnisse nicht mehr tragbar. So können nicht mal die Türen der Einsatzfahrzeuge ganz geöffnet werden, ohne aneinanderzuschlagen oder den Durchgang zur Einsatzkleidung zu blockieren. „Ein schnelles Umziehen der Einsatzkräfte ist so natürlich auch nicht möglich.“