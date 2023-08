Ganz großes Kino am Rotenburger Ratsgymnasium

Von: Henrik Pröhl

Sie haben die aufwendige Produktion möglich gemacht (v.l.): Alexander Schrader, Jochen Baecker, Iris Rehder, Lauren Querfurth, Volker Evers und Alexander Vardakis. © Pröhl

Das Rotenburger Ratsgymnasium zeigt den Schüler-Film „Der Fluch des Schuldämons“. Die Dreharbeiten haben schon vor vier Jahren stattgefunden.

Rotenburg – Wuselig und stickig ist es an diesem Freitagabend in der altehrwürdigen Aula des Rotenburger Ratsgymnasiums, die offenbar von den Abrisstätigkeiten an der Gerberstraße verschont geblieben ist. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Ratsgymnasiums wurde 2019 mit Schülern und Lehrkräften ein trashiger Horrorfilm gedreht. Corona-Pandemie und andere Gründe führten jedoch dazu, dass der Streifen nicht fertiggestellt werden kann. Erst im Januar 2023 sind die letzten Szenen im Kasten. Die Idee dazu lieferte damals Volker Evers, Urgestein und ehemaliger Lehrer und Leiter der AG Kreatives Schreiben.

Zombie-Schüler greifen Lehrer an

Die Handlung ist schnell erzählt: Schüler mutieren nach dem Fund einer seltsamen Skulptur zu Zombies und greifen ihre Lehrer an, die sich verteidigen müssen. Ein Stoff, der aus Schüler-Träumen kommt. Mit einer Laufzeit von 15 Minuten ist „der Fluch des Schuldämons“ zwar nicht abendfüllend, wohl aber ein echter Blockbuster. Um 18 Uhr ist also Premiere angesagt, eigentlich. Es werden Snacks und Getränke vom 13. Jahrgang ans Publikum verkauft. Man steht beieinander und plaudert, ehemalige Kollegen treffen aktive, Schüler, die längst ihr Abi in der Tasche haben, wollen sich nichts entgehen lassen.

Das Jazz-Trio des Rotenburger Ratsgymnasiums spielt zur Einstimmung auf den Film Lieder aus Kino-Klassikern. © Pröhl

Endlich, „Unterrichtsbeginn“, es ist 18.07 Uhr, Schulleiterin Iris Rehder begrüßt die vielen Gäste. Weil der Horrorstreifen nun mal nicht die Dimension eines „Mission impossible“ aufweist, sind zunächst echte Kino-Klassiker zu hören. Das Orchester des Ratsgymnasiums und ein Jazz-Trio vom Feinsten sorgen schon mal für Gänsehaut in mancherlei Hinsicht. Mit Hits wie „Skyfall“ oder „Die wunderbare Amelie“ werden die unruhigen Gäste, die offenbar kein Konzert-Publikum sind, in Stimmung gebracht. Schließlich spannen „Halloween“ und „Der weiße Hai“ die Besucher auf die Folter.

Fortsetzung folgt?

Dann, endlich, senkt sich die Leinwand, der Schuldämon wird von der Kette gelassen und sorgt von Anbeginn für beste Unterhaltung und viele Lacher im Publikum. Zu schön, wenn Lehrer sich zu Gejagten machen, weil blutrünstige Schüler sie offenbar zum Fressen gern haben. Im Gegensatz zu offiziellen Zombie-Vorlagen lösen hier Slapsticks und komische Bemerkungen Jubel aus. Der Trick im Film, mithilfe einer Zeitmaschine, dem Spuk ein Ende zu setzen, gelingt – beinahe. Wer bis zum Schluss aufpasst, bemerkt, dass die Geschichte doch nicht zu Ende ist. Es darf also auf eine Fortsetzung gehofft werden, vielleicht zum 75-jährigen Bestehen des Ratsgymnasiums, wenn auch wieder ein paar Gebäude stehen.

Die Idee ist toll umgesetzt. Schön, dass das Kollegium mitgemacht und sich selber auf die Schippe genommen hat.

Zuletzt folgt der mit drolligen Outtakes gespickte Abspann wie bei echten Blockbustern und mit weit über 80 Personen und Darstellern: Drehbuch, Regie und Schnitt – Lauren Querfurth (ehemalige Gymnasiastin); Produktion – Film AG unter Jochen Baecker; Co-Produzent und Arbeit mit den Schauspielern – Alexander Vardakis, finanziert durch den Freundeskreis des Ratsgymnasiums. Und dann folgen Angaben wie Maske, Musik und Namen unendlich vieler Schüler sowie Lehrkräfte.

Friedhelm Horn, ehemaliger Lehrer: „Die Idee ist toll umgesetzt. Schön, dass das Kollegium mitgemacht und sich selber auf die Schippe genommen hat.“ Regina Koch war aktiv dabei: „Großartig, dass alle mitgespielt und so viel Zeit investiert haben.“ Wer nicht genug bekommen kann, der Streifen ist auf Youtube und der Website des Ratsgymnasiums zu bestaunen. Und dann bleibt es wuselig bei der Premieren-Feier.