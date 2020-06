Zwei Tote im Kreis Rotenburg: Senioren verunglücken in Gyhum und Visselhövede

Zwei Männer sind am Samstag im Landkreis Rotenburg gestorben.

Im Landkreis Rotenburg sind am Samstag zwei Männer im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Die Senioren waren in Gyhum und Visselhövede unterwegs und verunglückten ohne Einfluss anderer Verkehrsteilnehmer.

Visselhövede/Gyhum - Bei einem Unfall auf der Rotenburger Straße etwa in Höhe des Ortseingangs von Visselhövede ist am frühen Samstagmorgen ein 72-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte der Mann gegen 4.40 Uhr vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Bundesstraße abgekommen sein.

Der Wagen des Verunglückten überfuhr zwei Leitpfosten, das Ortseingangsschild von Visselhövede und einen Fahnenmast. Daraufhin kam der Wagen zum Stehen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb der 72-Jährige an der Unfallstelle, teilte die Polizei weiter mit. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 3000 Euro.

Motorroller-Fahrer stirbt ohne Fremdeinwirkung auf B71 bei Gyhum

Am Samstagnachmittag wiederum ist ein 82-jähriger Motorroller-Fahrer auf der Bundesstraße 71 zwischen Gyhum und Rotenburg gestorben. Nach Aussagen von Zeugen sei der Mann aus dem Heidekreis gegen 17.30 Uhr auf der B71 in Richtung Rotenburg unterwegs gewesen, als er mit seinem Fahrzeug immer langsamer wurde und zu schlingern begann. Der Roller kam laut Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und streifte einen Baum.

Obwohl Ersthelfer sofort Maßnahmen zur Reanimation einleiteten, die dann vom Rettungsdienst fortgesetzt wurde, starb der 82-Jährige an der Unfallstelle, heißt es weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus. Möglicherweise liegt auch diesem Unglücksfall ein gesundheitliches Problem zugrunde.