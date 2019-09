Frau stirbt bei Rettungsübung im Schwimmbad

Eine 52-jährige Frau ist am Dienstagabend in einem Zevener Schwimmbad gestorben. Während einer Übung im Wasser verlor sie das Bewusstsein. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Zeven - Nach einem Unglücksfall im Zevener Schwimmbad Aquafit an der Goethestraße ist am Dienstagabend eine 52-jährige Frau aus der Samtgemeinde Zeven gestorben, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau gegen 21 Uhr in einem Becken an einer Rettungsübung der DLRG-Gruppe teilgenommen. Noch während dieser Übung habe sie plötzlich das Bewusstsein verloren.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen der Anwesenden und Reanimation durch den alarmierten Rettungsdienst, habe eine Notärztin nur noch den Tod der 52-Jährigen feststellen können.

Rubriklistenbild: © dpa-avis