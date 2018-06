Aus dem Verkehr gezogen: Junge Frau fährt unter Drogeneinfluss

Zeven – Die Polizei Rotenburg berichtet, dass eine Streife am späten Dienstagabend eine 18-jährige Fahranfängerin aus der Samtgemeinde Zeven im Landkreis Rotenburg aus dem Verkehr ziehen musste. Die junge Frau wird verdächtigt, unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben.

Das Auto der 18-Jährigen war den Beamten gegen 23.20 Uhr in der Bäckerstraße in Zeven aufgefallen. Nachdem sie das Fahrzeug angehalten hatten, sei den Polizisten sofort der verräterische Geruch von Marihuana in die Nase gestiegen. Beim genauen Blick in die Augen der jungen Fahrerin zeigte sich, dass sie unter Drogeneinfluss zu stehen schien. Später bestätigte ein Urintest den Verdacht.

Haschisch und Marihuana im Wagen gefunden

Die Fahrerin räumte daraufhin gegenüber den Beamten ein, einige Stunden vor der Polizeikontrolle einen Joint geraucht zu haben. Im Fahrzeug fanden die Polizisten zudem noch eine geringe Menge an Haschisch und Marihuana.

Rubriklistenbild: © dpa