Feuer zerstört Wohn- und Geschäftshaus an der B71

200.000 Euro Schaden

+ © Christian Butt Bei dem Feuer an der Kivinanstraße wurde das betroffene Gebäude schwer beschädigt. © Christian Butt

Zeven - Ein Feuer an der Kivinanstraße in Zeven hat am Donnerstagabend großen Schaden verursacht. Gemeldet wurde der Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus um 19.20 Uhr.