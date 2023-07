Letzte Hilfe: Zwei Frauen geben Ratschläge für eine würdevolle Sterbebegleitung

Von: Lars Warnecke

Beistand bis zum letzten Atemzug: Oft können Kleinigkeiten darüber entscheiden, wie wohl sich jemand am Ende seines Lebens fühlt. © DPA/Färber

Bei der Ersten Hilfe geht es ums Lebenretten, bei der sogenannten Letzten Hilfe darum, Sterbende zu begleiten und zu unterstützen. Doch wie kann das gut gelingen? Das können auch Laien lernen – etwa bei Gudrun Wahlers aus Nartum. Mit einer Freundin hält sie seit zwei Jahren Letzte-Hilfe-Kurse.

Nartum/Zeven – Klar, sterben müssen wir alle einmal. Aber welche Bedürfnisse haben Sterbende überhaupt? Und was können Angehörige dafür tun, damit die letzten Tage und Stunden eines Sterbenden möglichst angenehm verlaufen? Fakt ist: Im gesellschaftlichen Diskurs hat der Tod oft keinen Platz. Man redet etwa über Fußball, über den letzten Urlaub oder über das Wetter – aber über das Sterben? Das ist und bleibt für nicht wenige ein Tabu.

„Dabei wäre es für viele Menschen wirklich eine große Erleichterung, offen darüber zu sprechen – egal, ob man nun 20 oder 90 Jahre alt ist“, sind Gudrun Wahlers (64) und Bärbel Klindworth (53) überzeugt. Beide sind sie gut befreundet, haben sich über die Arbeit kennen- und schätzengelernt. Was sie außerdem verbindet: Seit gut zwei Jahren leiten die Frauen – Wahlers stammt aus Nartum, war 40 Jahre lang als Krankenschwester in Rotenburg tätig, Klindworth lebt in Sauensiek, arbeitet inzwischen beim Sozialdienst – sogenannte Letzte-Hilfe-Kurse, gemeinsam und ehrenamtlich. In denen erfahren die Teilnehmer ganz anschaulich und kompakt, wie sie ihre sterbenden Angehörigen angemessen begleiten können. Es geht um mögliche Anzeichen für den nahenden Tod, um Vorsorgen und Entscheiden oder darum, wie Leiden gelindert und Abschied genommen werden kann. „Manchen Menschen helfen dabei schon Berührungen und leichte Massagen, andere beruhigen Musik, vertraute Rituale oder Meditation“, erklärt Wahlers. Was Sterbenden guttun würde, sei individuell – nach Wünschen und Bedürfnissen zu fragen, daher immer eine gute Idee.

Gudrun Wahlers (l.) und Bärbel Klindworth wissen: „Letzte Hilfe“ ist lernbar. Daher bieten sie entsprechende Kurse an. © Warnecke

Die Nartumerin zieht einen Vergleich zur Ersten Hilfe: „In der lernen wir, was wir in einer Situation tun können, die uns eigentlich überfordert und wo wir meinen: Hier müssen doch sicher Profis ran! Aber wir lernen, dass es trotzdem etwas gibt, was auch wir tun können.“ So sei das eben auch in der Letzten Hilfe, die im Endeffekt eines zum Ziel habe: Laien ein gewisses Maß an Sicherheit zu vermitteln. „Denn tatsächlich gibt es ganz viel, was wir als Ehepartner, als Nachbar, als Freund machen können. Wir sind nicht hilflos, können gut daran tun, uns zu informieren, um nicht unwissentlich Leid zu verlängern“, so Bärbel Klindworth.

Ein Beispiel, das sie nennt: Flüssigkeit und Nahrung bräuchten Sterbende nicht mehr. „Normalerweise hören sie auf, zu essen und zu trinken – der Austrocknungsprozess hilft dem Körper, beruhigende Botenstoffe auszusenden.“ Gäben Angehörige dem Dahinscheidenden trotzdem Flüssigkeit, werde es richtig übel, schildert sie. Dann ziehe sich das Sterben nur in die Länge. „Wenn der Organismus dabei ist, sich zurückzuziehen, ist die Gabe von Essen und Trinken häufig keine Hilfe, sondern eine Last.“

Die, die die Kurse besuchen, kommen ihrer Erfahrung nach meist aufgrund eigener Betroffenheit. „Ein Teil blickt schon auf einen Verlust zurück und sagt, man hätte gerne anders gehandelt und möchte jetzt erfahren, wie es geht“, berichtet die 53-Jährige. „Andere haben vielleicht einen Krankheitsfall in der Familie und möchten sich gerne vorbereiten auf das, was kommen kann.“ Zudem begegne sie auch immer wieder Personen, die aus allgemeinem Interesse an dem Thema zuhören.

Vorwiegend findet das von den beiden Frauen geleitete Seminar, welches von einem Palliativmediziner konzipiert wurde und auch bundesweit angeboten wird, in den Räumen eines Zevener Bestattungsinstitutes statt – und das einmal im Monat, jeweils über vier Stunden. Bis zu 15 Personen können an einem Letzte-Hilfe-Kurs teilnehmen. „Das ist noch ein verträglicher Rahmen – bei mehr Teilnehmern wäre die Runde angesichts der Thematik dann doch zu groß“, hat Gudrun Wahlers die Erfahrung gemacht. Und was sie und ihre Mitstreiterin auch feststellen: Der Workshop wird dankbar angenommen. „Erst kommen die Leute oft etwas ängstlich zu uns in den Kurs, am Ende gehen sie aber sehr erleichtert und mit viel Wissen im Gespräch wieder nach Hause“, so die Nartumerin.

Bei all der Konfrontation mit Tod und Krankheit, die sie im beruflichen wie auch im privaten Umfeld schon erlebt haben, bleiben Wahlers und Klindworth optimistisch. „Die Erinnerung an die eigene Vergänglichkeit lässt uns wertschätzender durchs Leben gehen.“ Im Moment zu leben, nichts auf die lange Bank zu schieben, das falle ihnen mit dem Tod vor Augen leichter.