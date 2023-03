Unterirdisches Hilfskrankenhaus in Zeven: Schicht im Schacht

Von: Guido Menker

Seit den 1970er-Jahren gibt es in Zeven ein unterirdisches Hilfskrankenhaus unter den Berufsbildenden Schulen. Als solches kam es nie zum Einsatz. Genutzt wurde es nur einmal in den 1990er-Jahren – für Flüchtlinge, die dort kurzzeitig unterkamen. © Menker

In den 1970er-Jahren ist in Zeven ein unterirdisches Hilfskrankenhaus gebaut worden - mit einer Fläche von mehr als 3000 Quadratmetern. Gebraucht wurde es nie. Ein Abriss kommt nicht infrage. Darüber steht schließlich die Berufsbildende Schule. Also: Der Landkreis schließt es ab. Für immer. Er will Bunkertourismus vorbeugen und auch der Gefahr, im Bunker zu verunglücken.

Zeven - Eine Rampe führt ins Dunkel. Unten angekommen, geht es rechts ab und noch einmal weiter in die Tiefe. Alles nur Beton. An Decke, Wänden und Boden hat der Zahn der Zeit genagt. In den 1970er-Jahren ist dieses Hilfskrankenhaus unterhalb der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Zeven gebaut worden – und nur wenige hatten bislang Gelegenheit, sich dort einmal umzuschauen. Die Dunkelheit bleibt – und schon bald soll dieser Bunker endgültig versiegelt werden.

Dem Landkreis Rotenburg gehört dieses unterirdische Hilfskrankenhaus. Es ist bereits geräumt; bis auf die technischen Anlagen ist darin nicht mehr viel zu finden, was an ein Krankenhaus erinnert. Dennoch: Lost-Places-Jäger hätten ihre Freude daran, sich dort mit Kamera ausgestattet umzusehen. Aber Pustekuchen: „Die Eingänge werden versiegelt, um Bunkertourismus vorzubeugen und auch der Gefahr, im Bunker zu verunglücken“, sagt Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier.

Einmal noch schließt der zuständige Objektmanager Sven Müller den Bunker auf. Die Presse darf sich ein Bild machen. Ein beißender Geruch liegt in der Luft – mit einer Mischung aus Kellermuff und den Ausdünstungen technischer Anlagen und Motoren. Die Temperatur ist gut zu ertragen, aber nach und nach macht sich die Luftfeuchtigkeit bemerkbar in diesem Bau, der das Land einst 5,8 Millionen D-Mark gekostet hat, sich auf einer Nutzfläche von 3 188,77 Quadratmetern erstreckt, über 94 Räume verfügt und geprägt ist von langen Gängen, vielen Türen und der Gefahr, sich da unten zu verlaufen.

Christina Schultz vom Gebäudemanagement kennt sich gut aus im alten Hilfskrankenhaus. © Menker

440 Betten bot der Bunker für Patienten, davon 40 für frisch Operierte. Zudem war Platz für 99 Personal-Betten. In einem Patientenzimmer hätten bis zu 36 Personen Unterschlupf gefunden. Es gab fünf OP-Räume.

Ohne Taschenlampe ist man verloren. Nur in den Räumen mit den technischen Anlagen – Belüftung, Schleusen, Stromaggregaten, Wasserversorgung und Küche – lässt sich die Beleuchtung einschalten. In den Fluren ist es stockfinster und beklemmend. Unvorstellbar ist es, wie das alles gewirkt hätte, wenn dieses Hilfskrankenhaus wirklich einmal mit voller Belegung und 200 Mitarbeitern den Betrieb hätte aufnehmen müssen. 1980 ging das Hilfskrankenhaus nach der kompletten Ausstattung an die Bundeswehr, das Martin-Luther-Krankenhaus Zeven betreute es begleitend. Dessen Hausmeister oblag die Wartung, eine Reinigungskraft hielt den Bunker regelmäßig sauber.

Technik bestimmt den Bunker. © Menker

1994 stand fest: Das Hilfskrankenhaus soll sukzessiv außer Betrieb genommen werden, 1999 machten sich Techniker an den Rückbau der Röntgenanlage. Ein solches Hilfskrankenhaus ist eine für besondere Notlagen vorgesehene Einrichtung zur stationären Krankenbehandlung. Es wird aktiviert, um zusätzliche Behandlungskapazitäten zur Verfügung zu stellen, wenn die normalen Einrichtungen zur medizinischen Versorgung überlastet sind. Ein Relikt des „Kalten Krieges“. Mit dessen Ende änderte sich die Sicherheitslage. Experten gingen von einem Schadensszenario ohne Vorwarnzeit aus, so Huchzermeier. Daher könnten Schutzräume der Bevölkerung keine ausreichende Sicherheit bieten. Man beschloss 2007, das Konzept aufzugeben und sie aus der Zivilschutzbindung zu entlassen.

Hier ein vergessenes Stück Seife, dort alte Pläne und Hinweise, analoge Messanlagen und Anzeigen, rostige Schachtgitter, verstaubte Waschbecken. Das alles wird bleiben, aber nicht mehr zugänglich sein. Schicht im Schacht. Das war‘s.