Schwerer Unfall in Zeven: Kind auf Fahrrad von SUV überfahren

Polizei ermittelt

+ © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Das siebenjährige Mädchen wurde bei dem Unfall in Zeven schwer verletzt © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sebastian Peters schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Zeven. Ein siebenjähriges Mädchen auf Fahrrad war von einem SUV überfahren und eingeklemmt worden.

Zeven – In der gestrigen Abenddämmerung am Sonntag, 14. Mai, hat sich ein schwerer Unfall vor der City-Passage in Zeven ereignet, bei dem ein siebenjähriges Mädchen auf seinem Fahrrad unter einem SUV eingeklemmt wurde. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Polizei Rotenburg gegen 18:30 Uhr, als der Fahrer des SUV vom Parkplatz der City-Passage herunterfuhr und dabei das junge Mädchen übersah.

Schwerer Unfall in Zeven: Mädchen (7) unter SUV eingeklemmt

Passanten, die Zeuge des Unfalls wurden, versuchten verzweifelt, das Fahrzeug mit Muskelkraft und Wagenhebern anzuheben, um das Kind zu befreien. Ihre Bemühungen blieben jedoch erfolglos. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Zeven, Heeslingen und Gyhum mussten das Fahrzeug zunächst stabilisieren, bevor sie es mit schwerem technischem Gerät anheben konnten.

Das eingeklemmte Mädchen wurde schließlich befreit und vom Rettungsdienst behandelt. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Vor Ort waren neben den Feuerwehren auch ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Zeven sowie die Polizei Zeven im Einsatz.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Rotenburg: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Die Feuerwehr hat keine Angaben zum genauen Unfallhergang oder zur Schadenshöhe gemacht. Die Polizei Zeven hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des tragischen Unfalls zu klären.