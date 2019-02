Unfall in Nartum: 24-Jähriger schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

+ © Christian Butt der Transporter wurde erheblich beschädigt. © Christian Butt

Nartum - Ein 24-jähriger Transporterfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Nartum schwer verletzt worden. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.