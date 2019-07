Frau stürzt nach Reifenplatzer von Harley: Lkw-Fahrer bilden Schutzwall

Zwei Lastwagen-Fahrer hatten ihre Fahrzeuge so abgestellt, dass die auf der Straße liegende Frau geschützt wurde.

Zwei Lastwagenfahrer haben mit ihren Fahrzeugen einen tonnenschweren Schutzwall für eine Bikerin gebildet, die als Mitfahrerin von einer Harley gestürzt war. An dem Zweirad war zuvor ein Reifen geplatzt, infolge dessen der Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt verloren hatte.

Gyhum - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel sind am Donnerstagmittag ein 55-jähriger Motorradfahrer und seine 53-jährige Ehefrau als Sozia verletzt worden. Der Mann war gegen 13.15 Uhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 Stundenkilometern in Richtung Bremen unterwegs, als der Hinterreifen seiner Harley-Davidson platzte, heißt es in einer Meldung von Polizeisprecher Heiner van der Werp.

Dem Fahrer gelang es demnach zwar die Geschwindigkeit leicht herunterzubremsen, dabei geriet seine schwere Maschine jedoch ins Schlingern. Die 53 Jahre alte Sozia verlor den Halt hinter ihrem Ehemann und stürzte vom Motorrad auf die Fahrbahn, heißt es weiter. Kraftfahrer, die den Unfallhergang unmittelbar vor ihren Lastern bemerkt hatten, bremsten ab und stellten ihre Sattelzüge geistesgegenwärtig schräg vor die gestürzte Frau, um sie vor dem nachfolgenden Verkehr in Richtung Bremen zu schützen.

Mit schweren Verletzungen in Klinik geflogen

Die 53-jährige Frau wurden anschließend mit schweren Verletzungen in das Diakonieklinikum nach Rotenburg geflogen. Der Rettungshubschrauber Christoph 6 landete dafür auf der gesperrten Autobahn.

Der Ehemann und Fahrer der Harley-Davidson erlitt bei dem Unfall leichtere Verletzung als seine Frau und kam ebenfalls in das nahe gelegene Krankenhaus in Rotenburg. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn 1 in Richtung Bremen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Den Schaden schätzen die beteiligten Polizeibeamten auf etwa 2500 Euro.

kom