Polizei kontrolliert Fernbus: 16-jährige Ausreißerin fällt Beamten in die Hände

Bei der Kontrolle eines Fernbusses auf der Autobahn 1 bei Hatzte (Landkreis Rotenburg) ist der Autobahnpolizei Sittensen eine 16-jährige Ausreißerin aufgefallen. Sie war aus Bayern abgehauen.

Landkreis Rotenburg/A1 - Die Polizei kontrollierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Fernbus, der von Kopenhagen nach Köln unterwegs war. Bei der Personenkontrolle fielen gleich mehrere Leute auf, teilt die Polizei mit.

Die Beamten stießen auf ein16 Jahre altes Mädchen aus Serbien, das durch die Polizei in Bayern zur sogenannten Inobhutnahme ausgeschrieben war. Die Jugendliche war aus einer Jugendeinrichtung in Bayern abgehauen und reiste seitdem allein durch Deutschland. Nach Rücksprache mit dem Rotenburger Jugendamt übergab die Polizei das Mädchen an eine Jugendeinrichtung des Landkreises.

Zwei Männer ohne Papiere im Fernbus unterwegs

Außerdem trafen die Polizisten zwei junge Männer aus Afghanistan an, die ohne Pass und ohne entsprechendes Visum unterwegs waren. Es bestand Verdacht des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland. Die Ausländerbehörde des Landkreises Rotenburg ist eingeschaltet worden.

Außerdem befand sich ein Syrer mit Wohnsitz in Dänemark im Bus, der von einer Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Die Beamten ermittelten seine aktuelle Adresse und ließen ihn weiterfahren.

jdw