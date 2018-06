Randalierer in Psychiatrie eingewiesen

Zeven - Ein 51-jähriger Mann aus Zeven hat die Polizei am Dienstagabend ordentlich beschäftigt. Als Gast einer Bar hatte er andere Gäste beleidigt und den Betrieb erheblich gestört.

Das berichtet die Polizei Rotenburg. Die Beamten leiteten gegen den Zevener Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung ein und sprachen ihm einen Platzverweis für das Lokal aus.

Davon habe sich der Störenfried aber offenbar nicht beeindrucken lassen. Gegen Mitternacht tauchte er laut Polizei wieder in der Bar auf. Diesmal habe er einige Gäste sogar mit einem Küchenmesser bedroht. Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, war der Zevener jedoch wieder verschwunden.

Als sich kurz darauf eine weitere Geschädigte, die von dem 51-Jährigen an einer Tankstellte an der Kivinanstraße mit einem Messer bedroht worden war, bei der Polizei meldete, konnte der alkoholisierte Mann in der Nähe in Gewahrsam genommen werden.

Die Zevener Polizei veranlasste eine Untersuchung des Mannes. Er wurde am Mittwoch zur weiteren Behandlung in die psychiatrische Abteilung des Diakonieklinikums eingewiesen. Menschen, die von ihm im Verlauf des Donnerstagabends bedroht oder beleidigt worden sind, sollen sich bitte unter Telefon 04281-93060 melden.

