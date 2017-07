MLK: Schließung ab Montag aufgehoben

Landkreis zeigt sich „sehr erleichtert“

+ Die intensivmedizinische Versorgung und die Intensivüberwachung sowie die stationäre Notaufnahme im Martin-Luther-Krankenhaus (MLK) in Zeven werden am Montag um 6 Uhr wieder aufgenommen.

Zeven - Die intensivmedizinische Versorgung und die Intensivüberwachung im Martin-Luther-Krankenhaus (MLK) in Zeven sowie die stationäre Notaufnahme werden am Montag um 6 Uhr wieder aufgenommen. Das hat die „OsteMed Kliniken und Pflege GmbH“ gestern der Presse mitgeteilt. Nach intensiver Suche sei es den Verantwortlichen gelungen, neue Mediziner für den Bereich Notaufnahme und Intensivstation zu finden. „Der Landkreis ist sehr erleichtert darüber“, heißt es in einer keine zwei Stunden später verschickten Stellungnahme aus dem Kreishaus.