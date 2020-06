Grausiger Leichen-Fund in Rotenburg: Polizei findet toten Mann in seiner Wohnung

Ein 27-jähriger aus Rotenburg ist am Donnerstagmorgen nicht bei der Arbeit erschienen. Kurze Zeit später findet die Polizei seinen Leichnam in seiner Wohnung.

+ In Rotenburg fand die Polizei eine Leiche. © Carsten Koall/picture alliance

Rotenburg - Die Polizei Rotenburg fand am Donnerstagmittag in Zeven die Leiche eines Mannes in seiner Wohnung, teilen die Beamten in einem Bericht mit. Der 27-jährige Ivorer sei am frühen Morgen nicht bei seiner Arbeit erschienen. Nachdem sich der Arbeitgeber am Vormittag besorgt bei der Polizei gemeldet hatte, suchten Beamte anschließend seine Wohnung auf. Dort fanden sie den Leichnam des 27-Jährigen. Da sein Körper zahlreiche Verletzungen aufwies, schließt die Polizei ein Fremdverschulden nicht aus. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern jedoch noch an.