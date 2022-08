Blitzeinschlag in Einfamilienhaus im Landkreis Rotenburg

Von: Johannes Nuß

Nach einem Blitzeinschlag im Landkreis Rotenburg ist der Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Weertzen – Glück im Unglück: Bei einem Dachstuhlbrand, ausgelöst durch einen Blitzeinschlag in der Ortschaft Weertzen (Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen am Mittwochabend, 17. August 2022, ist niemand verletzt worden. Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg berichtet, habe sich vermutlich während des kurzen Unwetters ein Blitz verirrt, sei in das Dach eingeschlagen und habe dort schließlich das Feuer verursacht. Dabei entstand dem Bericht zufolge eine enorme Rauchentwicklung.

Blitzeinschlag im Landkreis Rotenburg: Einsatzkräfte haben Feuer schnell unter Kontrolle

Die Feuerwehren aus Weertzen, Wiersdorf, Heeslingen, Zeven und Volkensen-Rüspel-Nindorf sowie diverse Führungskräfte der Samtgemeinde- und Kreisfeuerwehr waren schnell zur Stelle. Der Brandherd im Dachstuhl konnte von den eingesetzten Atemschutzgeräteträgern schnell ausgemacht und abgelöscht werden. Das Gebäude wurde außerdem mit Überdruckbelüftern von Rauch befreit.

Nach einem Blitzeinschlag ist der Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Landkreis Rotenburg ausgebrannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. © Kreisfeuerwehr Rotenburg

Bei den anschließenden Kontrollen wurden einzelne Dachziegel entfernt und mit der Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern gesucht. Es konnte durch die Einsatzkräfte keine weitere Hitzeentwicklung festgestellt werden, sodass der Einsatz der Feuerwehr nach knapp zwei Stunden beendet werden konnte. Verletzt wurde bei diesem Brand glücklicherweise niemand, sodass der bereitstehende Rettungswagen nicht tätig werden musste.

