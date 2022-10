Kleinbus kracht gegen Baum: Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Fabian Raddatz

Durch die Wucht des Aufpralls war der Kleinbus auf die Seite gekippt. © Feuerwehr Steinfeld

Bei einem schweren Unfall wurde am Montagnachmittag eine Person im Landkreis Rotenburg schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Zeven – Bei einem Unfall im Landkreis Rotenburg ist eine Person schwer verletzt worden. Am Montagnachmittag, 3. Oktober 2022, um 16:08 Uhr ging bei den Feuerwehren Steinfeld, Horstedt, Sottrum und Wilstedt ein Notruf ein: Auf der Landstraße 132 bei Steinfeld, nahe Zeven (Landkreis Rotenburg), war ein Kleinbus von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Wucht hatte das Fahrzeug auf die Seite prallen lassen, die Feuerwehr musste eine Säge einsetzen, um sich bis zum eingeklemmten Fahrer durchzuschneiden. Der sei laut einer Pressemitteilung der freiwilligen Feuerwehr in Steinfeld durchweg ansprechbar gewesen.

Nachdem der Patient aus dem Fahrzeug befreit wurde, brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg. Nach etwa 2,5 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.

Unfall im Landkreis Rotenburg: weitere Blaulichtmeldungen im Überblick

Weitere Meldungen aus Niedersachsen und Bremen: Im Landkreis Emsland drohte am Dienstagmorgen, ein Linienbus einen Hang hinunterzustürzen. Der Fahrer des Busses kam ums Leben. In Wilhelmshaven in Niedersachsen ist am Montagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer sei in einer Wohnung in einem leerstehenden Teil eines Eck-Gebäudes ausgebrochen und habe dann über den Dachstuhl auf den bewohnten Gebäudeteil übergegriffen, teilte die Feuerwehr mit.

Zudem kam es zu einem kuriosen Polizeieinsatz auf der A29. Dort stoppten die Beamten ein Fahrzeug an der Anschlussstelle Sandkrug, das in Richtung Oldenburg unterwegs war. Am Steuer saß ein 17-Jähriger ohne Führerschein, auf dem Beifahrersitz der betrunkene Vater.