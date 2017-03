Elsdorf - Von Bettina Diercks. Die „Keimzelle der Bioenergie“ ist in der Lage, Neues auf den Weg zu bringen. So sieht es zumindest Hans-Heinrich Ehlen (CDU). Der Landtagsabgeordnete ist Schirmherr der Innovations- und Kooperationsinitiative Bioenergie (IKI Bioenergie) im Landkreis Rotenburg. Sie hatte am Mittwoch zu einer Informationsveranstaltung nach Elsdorf eingeladen.

Ehlen erinnerte daran, dass sein Heimatlandkreis vor etwa 20 Jahren, mit Entstehung des ersten Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) mit der erste war, der in Sachen Bioenergie aktiv wurde. Der Landwirt zitierte aus einem Gespräch mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD), der bis Anfang des Jahres Bundeswirtschaftsminister war: „Diese 20 Jahre sind eine Anschubfinanzierung, anschließend ist es Markt.“ Ehlen: „Jetzt müssen wir an den kleinen Schrauben drehen, um etwas zu aktivieren. Deshalb glaube ich, dass wir mit Bioenergie bestehen können. Und, ganz wichtig, ich glaube, dass sie das Zeug haben, neue Wege zu gehen, um am Markt zu bestehen.“

Der Abend war Rück- und Ausblick zugleich, da sich die Kooperationsinitiative seit zehn Jahren den Bioenergie-Aktivitäten im Landkreis widmet. Landrat Hermann Luttmann (CDU) bedankte sich bei den Akteuren und hob die Bedeutung des Projektes als Wirtschaftszweig im Landkreis hervor. „Wir haben 151 Biogasanlagen. Wenn man das auf den Hektar bezieht, ist das die höchste Dichte in ganz Niedersachsen.“

Der gesamte Strombedarf im Landkreis wird laut Luttmann durch regenerative Energien gedeckt. „Darüberhinaus exportieren wir Strom in die Nachbarlandkreise“, so der Verwaltungschef. 50 Prozent der Biogasanlagen würden aber nicht nur Strom sondern auch Wärme liefern. Gas und Öl sind allerdings noch zu günstigen Preisen zu haben und können es daher den Biogasbauern schwer machen, auf den sprichwörtlichen grünen Zweig zu kommen. Zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten sind daher gefordert. „Die rasante Entwicklung ist Teil des Agrarstrukturwandels“, meinte Luttmann, der gerade den Schritt vom Landwirt zum Energiewirt einiger Milchviehbetriebe als „mutig und richtig“ bezeichnete. Die Kritik an den vielen Maisflächen kann der Landrat aber nachvollziehen. „Es fehlt oft das Verständnis. Werden Sie nicht müde, offen und transparent darzustellen, wie Biogas funktioniert.“

Die meisten Anlagen haben Wärmekonzept

Für Luttmann zählt die Bioenergiegewinnung klar zur Regionalentwicklung. Die Initiative habe sich von Anfang an mit den Akteuren zusammengesetzt und sich der Frage gestellt: „Wie geht man mit der Entwicklung von Bioenegie um?“ Fünf Projektteams hätten sich von Beginn an um verschiedene Fragen gekümmert, darunter auch um den In- und Output der Biogasanlagen. Gemeinsam mit den Betreibern wird geforscht, ob neben Mais auch alternative Kulturen genug Ausbeute bringen, wie Zuckerrüben, durchwachsende Silphie (eine Energiepflanze) oder Grünschnitt.

Laut Ulrike Jungemann von der Stabsstelle Kreisentwicklung, die maßgeblich zum Erfolg der Kooperationsinitiative beigetragen hat, sind dabei, Fortschritte zu verzeichnen. Ihr beziehungsweise der Kreisverwaltung sei immer der Dialog mit den Betreibern wichtig gewesen: „Wo drückt der Schuh? Weil wir nichts überstülpen wollten. Wir haben immer darauf geachtet, dass das Thema, was wir erarbeiten, für sie als Praktiker umsetzbar ist. Auch: Wie geht man mit Sickerwasser um? Das geht nicht von heute auf morgen.“

An die Biogasanlagenbetreiber hat die Initiative Fragebogen verschickt, wo es ebenfalls um In- und Output ging – im weiteren Sinne. 76 Antworten brachten zutage, dass 66 Anlage neben Strom auch ein Wärmekonzept verfolgen, das zum Großteil für die Wohngebiete und Stallungen genutzt wird. Den häufig gehörten Satz „da kommt ja nur Mais rein“ entkräftete Jungemann mit dem Ergebnis, dass nur 49 Prozent, also 72 Anlagen im Kreis, damit arbeiten würden. Den Großteil Vergärungsmaterial liefern Mais, Gülle, Gras und Rindermist, gefolgt von Roggen und Zuckerrüben sowie weiteren Mistarten. Jungemann appellierte ebenfalls: „Sprechen sie mit den Bürgern.“