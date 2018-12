Medizinisches Versorgungszentrum „GuTZ“ startet mit vier Ärzten 

Am Zevener Krankenhau

+ © Kratzmann Das Ärzte-Team mit Rheumatologin Dr. Masoomeh Karami (v.l.), Chirurg Dr. Abdel Salam Ikhlawi und Allgemeinmedizinerin Franzisca Wessel-Gogolin mit Bauprojektleiter Ramon Korth (hinten von links), Ostemed-Geschäftsführer Siegfried Ristau, dem kaufmännischen Leiter der Ostemed-Kliniken, Michael Fuisting, und Kreisrat Sven Höhl. © Kratzmann

Zeven - Von Thorsten Kratzmann. Das Wort Gesundheits- und Therapie-Zentrum (GuTZ) nimmt während des Pressegesprächs in der Cafeteria des Martin-Luther-Krankenhauses (MLK) niemand in den Mund. Siegfried Ristau, Geschäftsführer der Ostemed-Kliniken, und Kreisrat Sven Höhl sprechen von MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum). Sie haben am Dienstag die umgebauten Räumlichkeiten und die am MVZ tätigen Ärzte vorgestellt.