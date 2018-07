Giftalarm im DMK-Werk in Zeven-Aspe

Feuerwehrleute von mehreren Wehren aus der Samtgemeinde Zeven und aus den umliegenden Kommunen rückten am Mittwoch im Industriegebiet in Zeven-Aspe an. Dort war es in einem DMK-Werk zu einem Ammoniakaustritt gekommen.

Zeven - Von Bert Albers. Es dient zur Kühlung, kann aber für den Menschen tödlich sein: Ausgetretenes Ammoniak hat am Mittwoch den Betrieb in Teilen des DMK-Werks in Zeven lahmgelegt. Über Stunden waren Dutzende Feuerwehrleute und Experten einer Fachfirma im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern.

Der Unfall ereignete sich zur Mittagszeit. Neben Feuerwehren aus der Samtgemeinde und umliegenden Kommunen rückte der Gefahrgutzug des Landkreises in Aspe an und richtete sich ein. Außerdem war die Schnelleinsatzgruppe des Rettungsdienstes vor Ort. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Verantwortlichen sich auf einen längeren Einsatz einstellten. Denn die Lage war unübersichtlich.

Lediglich den Austritt von Ammoniak konnte Polizeisprecher Rolf Meyer zunächst bestätigen. Etwas später meldete er, dass niemand verletzt worden sei. „Es ist niemand zu Schaden gekommen. Das steht für mich erst mal ganz, ganz oben.“

Betroffen war laut Daniela Dethmann, Pressesprecherin des Deutschen Milchkontors (DMK), eine Halle, die als Fertigwarenlager dient. Darin werden nach ihrer Darstellung bereits komplett verpackte Produkte bis zum Abtransport aufbewahrt. Das Ammoniak dient dort als Kühlmittel, eine in der Lebensmittelindustrie weit verbreitete Nutzung.

+ Hochdruckdusche: Nach der Rückkehr aus dem Kühllager wurden die Chemikalien-Schutzanzüge der Einsatzkräfte erst einmal gründlich abgespritzt. © Albers In Leitungen komprimiert, ist die Chemikalie flüssig. Allerdings wird sie zu faulig riechendem Gas, wenn sie austritt. Es verursacht Atemwegsreizungen. In zu hoher Konzentration eingeatmet, kann Ammoniak für Menschen tödlich sein. Den Opfern droht der Erstickungstod.

In dem Lager gibt es Messsensoren, die Ammoniak in der Luft registrieren – und Alarm schlagen. Ein Sicherheitsmechanismus, der offenbar funktionierte. Jedenfalls wurden das Lager und angrenzende Bürogebäude zügig evakuiert. Für benachbarte Betriebe habe keine Gefährdung bestanden, so Dethmann. Eine Aussage, die Feuerwehrsprecher Alexander Schröder der Zevener Zeitung bestätigte.

Mehrfach ins Lager vorgerückt

Während des Einsatzes, der bis zum Abend dauerte, betraten mehrfach speziell ausgerüstete Feuerwehrleute in Chemikalien-Schutzanzügen das Lager. Begleitet wurden sie von Mitarbeitern einer Bremer Kältetechnikfirma. Sie nahmen Messungen vor, die den Ammoniakaustritt bestätigten. Als „ziemlich hoch“ bewertete Alexander Schröder die ermittelte Konzentration des Gases in dem Lager. Außerdem versuchten die Experten, das Leck zu orten und abzudichten, was am späten Nachmittag auch gelang. Zu seiner Entstehung lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.

Am Abend wurde schließlich der Sicherheitsbereich um das Werk noch einmal deutlich erweitert. Im Umkreis von 500 Metern durfte sich niemand mehr aufhalten. Der Grund: Die Halle wurde ab etwa 18.30 Uhr gelüftet, das Ammoniak kontrolliert abgelassen. Um es zu verdünnen und eine weiträumige Verbreitung zu verhindern, wollten die Feuerwehrleute mit Wasser spritzen. Der Sperrbezirk wurde von der Polizei unter anderem per Hubschrauber aus der Luft überwacht. Für alle, die zu der Zeit in Aspe noch arbeiten mussten, hieß das: Feierabend.