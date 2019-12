100 Feuerwehrleute bekämpfen Brand in einem Hotel

Unter Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute den Brand in Gyhum.

Ein Feuer in einem Hotel im Landkreis Rotenburg hat erheblichen Sachschaden verursacht. Etwa 100 Wehrleute kämpften gegen die Flammen in Gyhum.

Hotel im Landkreis Rotenburg gerät in Flammen

Etwa 100 Einsatzkräfte bekämpfen Feuer in Gyhum

Personen werden nicht verletzt

Gyhum - Zu einem Feuer in einem Hotel in Gyhum im Landkreis Rotenburg ist es in der Nacht zu Heiligabend gekommen. Gegen 1.55 Uhr sind die Einsatzkräfte von der Rettungsleitstelle alarmiert worden.

Daraufhin rückten die Feuerwehren aus der Umgebung nach Gyhum aus. Vor Ort sahen die Einsatzkräfte einen Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung in einem Wirtschaftsraum im Erdgeschoss des Hotels, berichtet die Feuerwehr im Landkreis Rotenburg.

Brand in Gyhum: Feuerwehr unter Atemschutz im Einsatz

Da sich zu dem Zeitpunkt keine Gäste im Hotel befanden, begannen die Wehrleute umgehend mit der Bekämpfung des Brandes. Unter Atemschutz rückte ein Trupp ins Gebäude vor und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Nach Löschen des Brandes ist der betroffene Bereich des Hotels noch mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert worden. Das Inventar ist nach außen gebracht und gelöscht worden. Das Gebäude ist per Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit worden. Die Arbeiten dauerten sich bis etwa 4.30 Uhr.

Nachbar bemerkt Brand in Hotel im Landkreis Rotenburg

Ein Nachbar hatte das Feuer in dem Hotel im Landkreis Rotenburg frühzeitig bemerkt, dass es zu keinem größeren Schaden kommen konnte, heißt es von der Feuerwehr.

Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren Gyhum, Elsdorf, Hesedorf, Nartum, Wehldorf und Zeven mit etwa 100 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

jdw