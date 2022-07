Fynn Kliemann schmeißt hin: YouTuber verlässt das Kliemannsland

Von: Fabian Raddatz

Fynn Kliemann, deutscher Musiker und YouTuber, steht auf seinem Hof „Kliemannsland“ im Ortsteil Rüspel. Nun ist er als Geschäftsführer ausgeschieden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Aus und vorbei: Fynn Kliemann schmeißt hin und gibt seinen Posten als Geschäftsführer des Kliemannlandes auf. Mit ihm gehen drei weitere.

Rüspel – War der Druck dann doch zu groß? Fynn Kliemann ist nicht länger Chef des Kliemannslandes. Das geht aus einem Bericht von Nord24 hervor. Demnach ist Kliemann nach einem wochenlangen Shitstorm nicht länger als Geschäftsführer im Handelsregister Kliemannsland GmbH eingetragen. Alleiniger Geschäftsführer ist nun Bastian Ohrtmann.

Neben Kliemann schieden noch drei weitere Geschäftsführer aus, berichtet Business Insider: Sigurd Frank, Sven Junker und Tim Schäfer. Die Drei sollen aber weiterhin das Geschäft der niedersächsischen Filmproduktionsfirma Cineteam Hannover leiten. Die Firma produziert Dokumentationen, Reportagen und Features. Zu den Kunden zählen unter anderem der NDR und Funk.

Er verlässt das Kliemannsland: Fynn Kliemann schmeißt hin – ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene

Kliemann startete vor Jahren den Event-Standort im niedersächsischen Ort Rüspel bei Bremen, es ist eine Art Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Es wird gebastelt, geschraubt, Musik gemacht – man kann Workshops buchen. Kliemann kennt man auch durch seine Do-it-Yourself-Clips auf Youtube, wo ihm Hunderttausende folgen.

Doch dann änderte sich alles: Anfang Mai geriet der Künstler durch einen TV-Beitrag von Satiriker Jan Böhmermann wegen Verbindungen zu einer Textilfirma rund um das Geschäft mit Schutzmasken in die Kritik. Nach dem Maskenskandal sammelte auch die Polizei Rotenburg Anzeigen und Beweise. Im Raum steht die Frage, ob die Produktionsherkunft – Asien statt Europa – bei Geschäften der Firma mit einem Großhändler im Jahre 2020 bewusst verschwiegen worden war.

Kliemann („Bin kein Betrüger“) schoss später in einem irren Instagram-Video gegen die Medien und die „woke linke Szene“. Dabei verlinkte er in seinem Instagram-Post auch ein Youtube-Video des Kliemannslandes. In diesem zeigen Mitstreiter des Standortes, wie Kooperationspartner seit dem TV-Beitrag nach und nach absprangen. In dem Video mit der Überschrift „Das ‚Kliemannsland‘ hat sich von Fynn Kliemann distanziert“ wird für ein Event in einigen Tagen geworben. Man wolle weitermachen. Nun allerdings nicht mehr unter Führung von Fynn Kliemann.