Voller als die Polizei erlaubt: Beamte ziehen Umzugswagen aus dem Verkehr

Elsdorf - Ein Umzug von Dänemark nach Spanien bewältigt man nicht einfach mal so - die Entfernung ist durchaus beachtlich. Offenbar aus diesem Grund hat ein Fahrzeugführer seinen Transporter bis unters Dach gefüllt und erregte damit die Aufmerksamkeit der Polizei aus Sittensen.

Die Beamten der Autobahnpolizei hatten den erheblich überladenen Ford Transit am späten Mittwochabend aus dem Verkehr gezogen, als der 43-jährige dänische Fahrzeugführer auf dem Weg nach Spanien an der Anschlussstelle Elsdorf einen ungeplanten Stopp einlegen musste. Das teilte die Polizei am Donnerstag in einer Pressemeldung mit.

Da der Mann seinen kompletten Hausstand geladen hatte, hatten die Polizisten schnell den Verdacht, dass der Ford überladen sein könnte. Dies bestätigte sich wenig später auf einer nahegelegenen Waage: das Fahrzeug war knapp 40 Prozent zu schwer.

Dem Dänen wurde die Weiterfahrt untersagt, er musste zudem eine Kaution in Höhe von 355 Euro hinterlegen.

