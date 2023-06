„Die Stimmung ist positiv“: Hella Rosenbrock über den Sport im Jugendbereich

Von: Judith Tausendfreund

Hella Rosenbrock hat einen positiven Eindruck von der Stimmung in den Sportvereinen. © Tausendfreund

Hella Rosenbrock, Geschäftsführerin des Kreissportbund Rotenburg, steht mit den Sportvereinen in stetem Kontakt. Seit dem Ende der Pandemie verspüren diese einen Aufschwung. Wir haben mit ihr über das Thema Sport für Kinder und Jugendlichen und die Stimmung im Verein gesprochen

Zeven – Hella Rosenbrock, Geschäftsführerin des Kreissportbund Rotenburg, ist seit 1993 dort angestellt. Zuvor war sie als „reisende Sportlehrkraft“ für den Verein im gesamten Landkreis unterwegs. Die 60-Jährige nimmt die Lehrversuche der Übungsleiter ab, steht mit vielen Vereinen in einem stetigen Austausch. Wir haben mit ihr über die Situation der Sportvereine nach der Pandemie gesprochen und den Blick dabei vor allem auf die Kinder und Jugendlichen geworfen.

Während der Pandemie mussten die Sportvereine pausieren, vor allem für die Kinder gab es wenig Angebote – macht sich das jetzt, zwei Jahre später, bemerkbar?

Ja, eindeutig. Der Nachwuchs hatte wenig Bewegung. Das hat vieles kaputtgemacht. Viele Jugendlichen hängen vorm PC und am Handy. Und man bekommt sie schlecht aus dem Haus heraus, das merkt man schon. Das sind keine Einzelfälle, sondern das betrifft viele.

Gibt es auch besonders sportlichen Nachwuchs?

Ja, den gibt es auch. Vor allem, wenn die Eltern engagiert sind. Viele haben in der Coronazeit angefangen, zu wandern und sich viel Zeit draußen zu bewegen. Das färbt auch auf die Kinder ab.

Wie merken die Übungsleiter in den Vereinen denn den Mangel an Bewegung?

Viele Teenager können ganz normale sportliche Übungen nicht. Rückwärts laufen, mal einen Seitengalopp, das schaffen die nicht. Die fallen über die eigenen Beine. Oft fehlt das Raumgefühl, viele haben keine Orientierung. Wenn sie radfahren, haben sie die Stöpsel im Ohr, wenn sie laufen, das Handy in der Hand.

Gibt es Unterschiede bei der jungen Generation oder sind alle gleichermaßen unbeweglich?

Gerade nach der Pandemie macht es sich bemerkbar, ob die Kinder von zu Hause aus auch draußen „rumturnen“ können und dürfen. Das merkt man dann in der Halle: Die sind deutlich beweglicher als jene, die eben nur zu Hause sind, ohne viel Bewegung.

Wie gehen die Sportvereine damit um?

Das ist wirklich eine starke Herausforderung für die ehrenamtlichen Übungsleiter. Es ist schwer, das zu lösen. Entweder die Übungsleiter schaffen es, die Kinder zu motivieren und bekommen einen Dreh rein. Oder einer von beiden – Übungsleiter oder Kind – bleibt frustriert zu Hause.

Wie viele Übungsleiter sind denn im Kreissportbund organisiert?

Wir haben 500 Übungsleiter, die lizenziert sind und dann noch mal wesentlich mehr, die ehrenamtlich aktiv sind. Insgesamt sind das sicherlich an die 2 000 Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren. Bei einigen ist während der Pandemie die Lizenz verfallen. Nicht alle erneuern diese jetzt, ein Teil hat sich also in dieser Zeit eine andere Beschäftigung gesucht. Auch da ist schon einiges auf der Strecke geblieben.

Haben Sie denn einen konkreten Mangel an Übungsleitern?

Ja, gerade im Kinderbereich ist der Bedarf schon da. Allerdings kommt absehbar auch das Thema Ganztag auf die Schulen zu. Da wird sich dann also wieder etwas verändern. Wir sind da schon in Gesprächen mit allen Beteiligten. Auch das Land und die Kommunen führen Gespräche, aber noch ist das alles sehr unklar. Wir wollen und werden da mit den Schulen auch zusammenarbeiten.

Was hat sich noch verändert?

Durch die Pandemie ist die Verlässlichkeit verloren gegangen. Viele, vor allem jüngere Kinder, kommen ja freiwillig in den Verein. Aber die haben in der Pandemie erlebt, dass man nicht immer hingeht oder nicht hingehen muss. Das man den Sport auch mal ausfallen lassen kann. So ist ein Teil dieser Selbstverständlichkeit verloren gegangen. Allerdings ist es auch hier entscheidend, was die Eltern vorleben.

Wird das sportliche Niveau, welches vor der Pandemie vorhanden war, wieder erreicht werden?

Ich hoffe, dass es wieder besser wird. Es wäre wünschenswert, dass wir wieder auf das alte Niveau kommen. Aber so ganz glaube ich das noch nicht. Dennoch bin ich ein positiver Mensch und gehe da auch positiv dran. Also versuchen wir schon, gerade die Kinder und Jugendlichen wieder zum Vereinssport zu motivieren.

Es gab einige Förderprogramme, die auch den Vereinen helfen sollten, nach der Pause wieder aktiv zu werden. Haben diese Programme geholfen?

Das war eine wirklich gute Unterstützung. „Startklar“ und auch andere Projekte sind sehr gut angelaufen, wir konnten im letzten Jahr alle Freizeiten, gerade im Jugendbereich, so finanzieren. Insgesamt hatten wir für das Jahr 2022 23 000 Euro akquiriert. Und einige Vereine haben noch zusätzlich eigene Förderungen beantragt und auch erhalten. Das war schon sinnvoll, denn so sind viele neue Impulse realisiert worden.

Durch die Energiekrise sind neue Probleme, auch für die Vereine, entstanden.

Das stimmt und auch hier freuen wir uns, dass es Fördermöglichkeiten gibt. Der Landessportbund Niedersachsen hat ein Förderportal zu Bewältigung der Energiekrise freigeschaltet. Aktuell haben an die 30 Vereine aus dem Landkreis schon 34 Förderanträge gestellt. Das dürfen noch mehr werden.

Gibt es auch Strukturen in den Vereinen, die sich ändern?

In der Pandemiephase haben viele angefangen, ihre Angebote draußen zu organisieren, Outdoor ist in. Gerade bei allen Angeboten im Fitnessbereich. Und da gibt es viele, die bleiben jetzt einfach draußen, die gehen nicht mehr rein, weil alle so begeistert von dieser neuen Form sind.

Sind boomende Sportarten entstanden?

Wandern, joggen, das in jedem Fall. Auch der Jugendfußball spielt wieder. Wir merken im Bereich der Fortbildungen, dass alle Beteiligten Lust haben, wieder etwas in Präsenz zu machen – das boomt. Aber unabhängig von der jeweiligen Sportart steht und fällt das Angebot im Grunde immer mit dem Übungsleiter. Wenn der die Akzeptanz hat, dann läuft das auch. Gerade bei den Kindern ist es aber so, dass diese oft die Sportart noch wechseln – eine gewisse Fluktuation ist da normal.

Hatten die Vereine denn Mitgliederschwund durch die Coronapause?

Nein, wir haben eher nach Corona einen leichten Zuwachs erlebt. Es ist kein Verein zusammengebrochen, im Gegenteil. Hier auf dem Land bleiben die Leute ihren Vereinen treu. Und für die meisten sind das Thema Corona und die Pause auch fast abgehakt. Es ging ja im letzten Jahr schon wieder los, dieses Jahr noch mehr. Auch die Reisen laufen wieder, es geht alles wieder los und die Leute haben auch Lust auf die Angebote: Die Stimmung ist positiv.

Gibt es denn mit den Schulen einen Austausch, zum Beispiel bezüglich der zunehmenden Unsportlichkeit der Kinder?

Nein, den gibt es bislang so nicht. Wenn der Lehrer selber im Verein aktiv ist, dann vielleicht schon. Aber die Regel ist das nicht.

Ist die pandemiebedingte Pause noch Thema in den Vereinen?

Nein, das ist eigentlich abgearbeitet. Man hört immer mal den Satz „Das liegt an der Corona-Zeit“, wenn mal etwas nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Aber das ist in der Regel eben nur ein vorgeschobener Grund. Wie gesagt, die Vereine sind wieder auf einem guten Weg.

Wie ist es mit dem Thema Schwimmen lernen? Auch hier sind ja einige Defizite durch die Pandemie entstanden.

An diesem Thema sind wir nicht so nah dran, das können die Grundschulen besser einschätzen.

Gibt es Momente, die Sie seit dem Ende der Pandemie ganz besonders wertschätzen?

Ja! Es ist sehr schön, dass wir jetzt wieder alles in Präsenzform machen können. Man ist näher dran an den Teilnehmern und den Übungsleitern. Die Sportabzeichen gehen wieder los. Und alle haben ganz viel Lust da drauf. Gerade jetzt im Sommer, bei schönem Wetter, sind alle motiviert.

Steht für dieses Jahr noch etwas Besonderes an?

Am 1. Juli feiern wir unser Kreis-Kinder-Sportfest in Hönau-Lindorf bei Bremervörde. Wir freuen uns schon sehr auf diesen Termin, denn auch dieses Fest konnte zwei Jahre nicht stattfinden. Geplant ist ein Schwerpunkt im Bereich der Vielseitigkeit. Die Kinder können aus neun verschiedenen Stationen sechs auswählen. Sie sollen sich bei dem Fest gerne ein wenig ausprobieren und dabei auch mal etwas ganz Neues erleben.

Mehr Mitglieder: Der Kreissportbund Rotenburg berichtet über ein Mitgliederplus. 80 247 Sportlerinnen und Sportler üben ihren Sport in einem der 275 Mitgliedsvereine aus. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 775 Aktive. Vor drei Jahren waren es noch 81 900 Mitglieder, zwischenzeitlich waren es noch weniger Mitglieder – aktuell ist der Abwärtstrend wieder zu einem Aufwärtstrend geworden.