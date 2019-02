Frank-Walter Steinmeier besucht Seedorfer Soldaten und Selsinger Rathaus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht in Seedorf die Kaserne des Fallschirmregiments 31.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Montag den Landkreis Rotenburg. Das deutsche Staatsoberhaupt ist beim Fallschirmjägerregiment 31 in Seedorf zu Gast.

Seedorf - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Montagvormittag gegen 11 Uhr zu seinem Besuch im Landkreis Rotenburg eingetroffen. Mit militärischen Ehren ist er vom Kommandeur des Fallschirmjägerregiments 31 in der Kaserne in Seedorf empfangen worden.

Steinmeier will sich über die Aufgaben und Besonderheiten des Regiments informieren. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit den Soldaten, mit denen zusammen er auch sein Mittagessen einnehmen wird.

Für den Nachmittag ist eine Stippvisite im Rathaus in Selsingen vorgesehen. Dort ist mit ihm eine Gesprächsrunde zum Thema „Gesellschaftlicher Zusammenhalt - Miteinander von Bundeswehr und Gesellschaft“ geplant. Daran nehmen engagierte Bürger sowie mehrere Kommunalpolitiker Teil.