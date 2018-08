Betrunkener Fahrer parkt mit Transporter am Fahrbahnrand

Elsdorf - Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag die Zevener Polizei angerufen, weil er einen offenbar betrunkenen Transporterfahrer gesehen hatte. Die Vermutung des Zeugen bestätigte sich bei einer Kontrolle.

Ein Mann sei gegen 14 Uhr mit einem weißen Kleintransporter in Elsdorf losgefahren, meldete der Mann den Beamten. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen entdeckte den Wagen in unmittelbarer Nähe des Autobahnzubringers Elsdorf am Fahrbahnrand stehend.

Bei der Kontrolle des 41-jährigen Fahrers wurde sein Zustand deutlich: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der Fahrer behauptete, den Alkohol erst nach seinem Stopp getrunken zu haben, daraufhin sicherte die Polizei zwei Blutproben des Mannes. Der 41-Jährige musste auch seinen Führerschein und die Autoschlüssel abgeben.

kab

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa