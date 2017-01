Betrugsversuche: Wieder ältere Menschen in Zeven betroffen

Zeven - Am Montag hat sich eine unbekannte Anruferin bei einem 79-jährigen Zevener gemeldet. Sie forderte von dem Mann 50.000 Euro - doch vor der Übergabe kam etwas dazwischen.

Während des Anrufs kam zwischen der Frau und dem älteren Mann schnell Vertraulichkeit auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Die Frau gab an, dass sie in Bremen eine Wohnung kaufen wolle. Dazu benötige sie mehr als 50.000 Euro für anstehende Anwaltkosten. Der Rentner ging anschließend zur Bank, um den Betrag abzuheben. Dort schöpften die Mitarbeiter allerdings Verdacht und zahlten ihm die Summe nicht aus. Man riet ihm die Polizei einzuschalten. Das tat der 79-Jährige und erstattete eine Anzeige.

Weiterer Anruf bei älterer Frau

Etwas später erhielt ein 83-jährige Zevenerin eine ähnlichen Anruf. Auch ihr wurde am Telefon erklärt, sie würde mit einer Verwandten sprechen. Die Frau sagte, dass sie kein Geld habe. Da war das Gespräch schnell beendet.

Bereits am Dienstag war es in Zeven zu einem besonders dreisten Betrugsversuch gekommen. Ein Mann hatte sich erst als Mitarbeiter einer Inkasso-Firma ausgegeben und verlangte von einer Elsdorferin 1.700 Euro. Als diese sich mit der Polizei in Verbindung setzte, rief der Mann sogar bei den Beamten an und gab sich als Staatsanwalt aus.

Die Polizei erklärt zu den Vorfällen: „Immer wieder kommt es zu kriminellen Anrufen bei älteren Menschen. Mit dem sogenannten Enkeltrick täuschen Betrüger ein Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsverhältnis vor. Rufen Sie beim kleinsten Zweifel immer die Polizei an.“

