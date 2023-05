Zeitreise ins Mittelalter: „Fogelvreie“ begeistern in Rotenburg beim Pfingstspektakel

Von: Ulla Heyne

Die Besucherinnen Norina (l.) und Shirley aus Buchholz alias Sylike und Artimis von verfeindeten Elfenstämmen haben sich kostümtechnisch mächtig ins Zeug gelegt. © Ulla Heyne x

Eine dreitägige „Belagerung“ durch die „Fogelvreien“ erlebte das Rotenburger Heimathaus am Wochenende. Viele tausend Besucher tauchten ins Mittelalter ein, bummelten zwischen Handwerkerständen und Mitmachaktionen, ließen sich von Walking Acts wie Trollen, Titania und Oberon verzaubern oder schlüpften selbst ins „Anderswelt“-Kostüm.

Rotenburg – Wie lange braucht man für eine Zeitreise ins Mittelalter? Diejenigen, die zu Pfingsten an drei Tagen vor dem Heimathaus Schlange standen, um ins historische Kulturfest der „Fogelvreien“ einzutauchen, brauchten nur einige Minuten.

Bei Torsten Oestmann dauerte es am Samstag etwas länger – schließlich schlüpfte Rotenburgs Bürgermeister erstmals nicht nur in die Rolle, sondern auch die Montur des Magistraten, um das „fahrende Volk mit Ehre und Rechten“ offiziell willkommen zu heißen. Wie es ihm nach der Verwandlung mit Wams und ausladender Kopfbedeckung ging? „Es ist ganz schön heiß“, stöhnte der frisch gebackene mittelalterliche Würdenträger. „Das machen die vielen Falten im Stoff – damit zeigten wohlhabende Bürger ihren Reichtum“, klärt Organisator Johannes Faget auf. Wenig hilfreich – mehr schon der dargebotene Trunk aus dem Tonkrug.

Ein Umtrunk auf die erfolgreiche Markteröffnung: Organisator Johannes Faget, „Mäusebeschwörerein“ Magalie Souris und „Magistrat“ Torsten Oestmann genießen es. Drei Tage lang gilt das Motto „gelebter kreativer Anachronismus“. © Heyne

Danach parliert der Bürgermeister bei seiner Rede so gekonnt im „Mittelalter-Sprech“, dass einige Marktbeschicker den gefederten Hut ziehen. Es ist nicht seine erste Berührung mit der Gruppe um Leiter Faget, der einen „festen Tross“ aus Akteuren, Musikern und Handwerkern und insgesamt 250 bis 300 Akteure dabei hat. Beim Umtrunk nach der offiziellen Eröffnung mit Fanfarenklang und markigen Worten erinnern sich die beiden Männer an 2006, einem der insgesamt mehr als 20 Besuche des „fahrenden Volkes“, das hier mit seiner niedrigschwelligen Geschichtsvermittlung „kreativen Anachronismus lebt“ – an das legendäre Lumpenfußballspiel gegen die Nationalmannschaft von Trinidad und Tobago, der quirligen Außenseiter-„Rasselbande“, für deren Sicherheit Oestmann in seiner damaligen Rolle bei der Polizei Verantwortung trug – ein Spaß, der es damals sogar bis in die Tagesschau schaffte.

Tausende Besucher kommen vorbei

Er ist an diesen drei Tagen, in denen die Vorjahresmarke von 10 000 Besuchern geknackt werden dürfte, beileibe nicht der einzige kostümierte Besucher. Ungefähr jeder Fünfte ist mittelalterlich gewandet oder scheint der „Anderswelt“ entsprungen, dem Thema des zweiten Tages, das auch Elfen und Trollen eine Bühne gibt. So erscheinen Norina und Shirley aus Buchholz mit verdächtig langen Zähnen und Ohren. Die beiden Freundinnen, die ihrer Kreativität seit der Kindheit gemeinsam freien Lauf lassen, haben sich zur ihren Charakteren ganze Hintergrundgeschichten ausgedacht, bevor sie in Richtung Mäusewerfen, Armbrustschießen, Buchbinderei und Zinngießen ziehen. Einer, bei dem seine „Backstory“ ungleich wichtiger ist, ist Pascal Evers. Gemeinsam mit Ehefrau Svenja und den beiden Söhnen, fünf und elf Jahre, hat er erstmals hier ein Zelt aufgeschlagen – und was für eins! Das „Lager von Everstein“ für den Adel hat wohl um die 15 000 Euro gekostet, „als Bauer oder Bürger komme man Einstandskosten von 3000 Euro davon, „als Bettelmann sogar noch günstiger“, flachst Faget. Mit dem Mittelalter beschäftigt sich die Familie aus Hoya schon mehrere Jahrzehnte. Auf dem Katharinenmarkt in Hoya war man zunächst mit einer Trinkhörnerei dabei. Das Hobby wird gelebt, davon zeugt nicht nur die Ritterrüstung im Eingang der Wohnung, sondern auch die Beschäftigung mit der Ausrüstung, wenn die vier nicht gerade unterwegs sind – dieses Jahr an neun Wochenenden. Warum der immense Aufwand (die Ausrüstung füllt den ganzen Sprinter, vom auf- und Abbau ganz zu schweigen)? „Sobald man hier ist und alles steht, taucht man in eine andere Welt ein“, meint der Sozialpädagoge, der mit drogenabhängigen Jugendlichen arbeitet, „der reinste Urlaub!“

Drei Tage voller Abwechslung

Am Sonntag verwandelt er sich in eineinhalb Stunden Schminken in den Troll „Ophana“. Eine Rolle, die er sorgsam gewählt hat, vielleicht auch unter dem Eindruck, dass der eigene Sohn vor den Gestalten der Anderswelt früher Angst hatte: „Ich will den Kindern zeigen, dass sie keine Angst vor uns haben müssen.“ Ein Hinhocken, einige Worte, vielleicht ein Trommelstein als Geschenk – ist das Eis erstmal gebrochen, finden die Jüngeren uns cool – die Älteren wohl auch, aber die zeigen das nicht mehr so“, schmunzelt er. Dass die vier, fünf inklusive Familienhund, ein Heerlager aufschlagen dürfen, verdanken sie dem Kontakt zu Faget – eigentlich muss man sich bewerben, damit die Chemie in der Truppe stimmt und die Qualitätsanforderungen eingehalten werden – sogar ein Gütesiegel braucht das Lager. Was der Besucher nicht sieht, sind die festgelegten Strukturen der mitziehenden Akteure, Händler und Handwerker sowie die riesige Logistik. Mit rund 40 000 Euro tritt Faget bei Veranstaltungen wie dieser in Vorleistung – inklusive Securities, Nachtwachen, Bezahlung der Künstler und Handwerker, Strom und Wasser. „Allein die Preise für Bauzäune und Dixiklos haben sich in den letzten Jahren verdoppelt.“

Pascal Evers lebt als Troll „Othala“ eine andere Seite seiner Persönlichkeit aus. © Schmidt