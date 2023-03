Zeitgenössische Performance im Rotenburger Kunstturm

Von: Tom Gath

Zu Beginn der Ausstellung müssen die Besucher einen „Vertrag über das Sprechen“ mit dem Künstler Hannes Egger (r.) abschließen. © Gath

Die neue Ausstellung „The Artist is Absent – Perform Yourself“ im leeren Kunstturm lädt zum Mitmachen ein. Der Künstler Hannes Egger glänzt dabei durch Abwesenheit. Mit Sprachaufnahmen möchte er die Besucher zum Handeln bringen.

Rotenburg – Im zweiten Stock des Rotenburger Kunstturms gibt es nicht viel zu sehen. Das einzige Kunstwerk an der weißen Wand: eine gestaltete Magazinseite des Südtiroler Künstlers Hannes Egger, in der Mitte ein QR-Code. Über ihr Smartphone können sich die Besucher Anweisungen anhören, um den Raum anschließend mit Leben zu füllen.

Nach ein paar Aufwärmübungen wird gemeinsam ein imaginärer Kreis abgelaufen. „Der Kreis ist deine Bühne und deine Arena. Fühle dich in die Musik ein. Wenn du tanzen magst, tanze“, sagt eine futuristisch anmutende Stimme. Die sprachliche Anleitung, die individuellen Erinnerungen der Gäste und der kollektive Einsatz ihrer Körper erzeugen schließlich eine fiktive Glaswand im Raum – zumindest für alle, die sich auf das Experiment einlassen.

Abwesender Künstler

Der Titel der Ausstellung „The Artist is Absent – Perform Yourself“ deutet bereits an, worum es Egger dabei geht. Nicht die Performance des Künstlers steht im Mittelpunkt, sondern die Emotionen der Besucher. „Mich interessieren die Menschen mehr als einfache Kunstwerke. Und mit dieser Strategie kann ich die Menschen sichtbar machen“, erklärt Egger. Die Abwesenheit des Künstlers ermöglicht den anwesenden Besuchern eine Auseinandersetzung mit ihrem Innenleben, aber auch mit ihrer unmittelbaren Umgebung.

Ich finde es spannend, wie Sprache Beziehungen prägt und sich andauernd verändert.

Egger stellt dafür den Rahmen bereit und gibt den Anwesenden lediglich wohldosierte Denkanstöße mit auf den Weg. Zum Beispiel Streiflichter auf die kunsthistorischen Anfänge des Dadaismus oder einen knappen Überblick zur Sprechakttheorie. Dieser sprachphilosophische Ansatz geht davon aus, dass Sprechen nicht einfach nur Wirklichkeit abbildet, sondern als aktive Handlung auch Realität erzeugt. „Ich finde es spannend, wie Sprache Beziehungen prägt und sich andauernd verändert. Durch Sprechen als Handlung können wir uns jeden Moment neu entscheiden und uns anders in die Welt setzen“, sagt Egger.

Als Südtiroler erfahre er die Unschärfe der Sprache in seinem Alltag: „Die Mehrsprachigkeit in Südtirol macht einem deutlich, dass verschiedene Bezeichnungen der vermeintlich gleichen Sache ganz unterschiedliche Bedeutungen haben können.“ Die Performativität – also die Handlung, die mit gesprochenem Wort vollzogen wird – steht deshalb im Mittelpunkt seiner Arbeiten.

Philosophisch reflektierte Kunst

Die philosophische Reflexion seiner Kunst ist kein Zufall. Während seines Philosophiestudiums hat ihn die Faszination für Sprachspiele gepackt. „Für das präzise Denken an der Universität sind andere aber besser geeignet“, erklärt Egger seine Berufswahl. Ihm liege mehr das kreative Denken und so verarbeitet er die Sprechakttheorie heute in seiner Performancekunst.

Dass nun die als eher wortkarg geltenden Norddeutschen mit der produktiven Kraft der Sprache konfrontiert werden, ist Michael Dörner vom Kunstverein Rotenburg zu verdanken. Er kennt Egger von der gemeinsamen Lehre an der Ottersberger Kunsthochschule und möchte mit dem ungewohnten Ausstellungskonzept „zeitgenössische Kunst nach Rotenburg holen“, wie er sagt. „Viele haben heute immer noch ein Kunstbild aus dem 19. Jahrhundert im Kopf. Es geht heute aber auch ganz viel um Performativität und Partizipation.“

Zur Partizipation auf vier Ebenen des Kunstturms an der Nödenstraße sind die Rotenburger bis zum 30. April immer samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr eingeladen. Die Ausstellungseröffnung findet am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr statt – dann wird sogar der ansonsten abwesende Künstler anwesend sein.