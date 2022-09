Zehn Jahre „Frühe Hilfen“ im Landkreis Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Teilen

Sachgebietsleiterin Melanie Siller (v.l.), Landrat Marco Prietz, Jugendamtsleiterin Ulrike Helle und Dezernentin Imke Colshorn freuen sich über die Erfolgsgeschichte der „Frühen Hilfen“ – darunter das farbenfrohe Willkommenspaket für Neugeborene. © Schultz

Das Netzwerkprojekt „Frühe Hilfen“ für Eltern von Kindern bis sechs Jahren im Landkreis Rotenburg wird zehn Jahre alt. Für die Kreisverwaltung ist das ein Anlass, eine Jubiläumsprogramm auf die Beine zu stellen und kräftig für Projekt sowie Internetseite die Werbetrommel zu rühren.

Rotenburg – Die Problematik fängt im Kleinen an – im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das Neugeborene zu blass, zu rot, ist die Atmung nicht irgendwie merkwürdig? Wie ernähre ich den Nachwuchs richtig? Fragen, vor denen auch Landrat Marco Prietz als Vater schon stand und bei Google nur Widersprüchliches fand. „Gut, dass Eltern im Landkreis Rotenburg die Option haben, einfach seriöse Ansprechpartner zu finden“, sagt er. Die „Frühen Hilfen“ machen das möglich – und das Netzwerkprojekt feiert inzwischen zehnjähriges Bestehen.

Das erklärte Ziel der „Frühen Hilfen“: Ein umfassendes Veranstaltungs- und Informationsangebot vorhalten, das kostenlos und unbürokratisch ist und sich an alle Familien richtet, die sich auf eine Geburt vorbereiten oder Kinder im ersten bis dritten Lebensjahr haben. Teilweise sogar bis ins sechste. „Frühe Hilfen fördern die kindliche Entwicklung und die Entfaltung einer positiven Eltern-Kind-Beziehung von Anfang an, um damit möglichen Risiken und Gefährdungen für Kinder vorzubeugen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern“, fasst der Landkreis in seiner Pressemeldung zum zehnjährigen Bestehen des Projekts zusammen.

In einer Dekade kann viel passieren; ist es wohl auch: Angefangen hat alles mit wenigen Trägern, den Willkommensbesuchen mit Geschenk- und Infopaket bei Eltern und ihren Neugeborenen und einigen Eltern-Kindtreffs. „So starten wir früh – damit es gar nicht erst zu Überforderungssituationen kommt“, erläutert Jugendamtsleiterin Ulrike Helle. Das Angebot hat sich seither weiterentwickelt. Während zu Beginn die Frage, was die Eltern wirklich brauchen, noch mehr oder weniger im Raum stand, bildeten Eltern-Kind-Gruppen eine solide Basis – allein schon, um den Austausch unter den Eltern zu fördern, wie Helle verdeutlicht. „Inzwischen fragen wir regelmäßig ab, was die Familien so brauchen“, sagt Dezernentin Imke Colshorn. Sie bestimmen nun in weiten Teilen das Angebot. So gibt es auch schon erste Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern mit psychischen Beeinträchtigungen. Auch sogenannte Schreisprechstunden haben sich entwickelt, sie sollen den Eltern von häufig lauten Babys eine Stütze sein.

Die Jubiläumswoche: Veranstaltungen zu zehn Jahren Frühe Hilfen Speziell zur Jubiläumswoche veranstalten die Träger im Netzwerk der Frühen Hilfen verschiedene Ereignisse, aufgeteilt auf die Abschnitte Rotenburg, Zeven, Bremervörde.

In Rotenburg

- gibt es am Montag, 19. September, ab 17 Uhr ein Kaspertheater mit dem Programmtitel „Kaspers Oma hat Geburtstag“. Veranstaltungsort: Am Pferdemarkt 3.

- feiern die Simbav-Gartenzwerge am Dienstag, 20. September, ab 15 Uhr ein Erntefest mit Kurzvortrag über einfaches Gärtnern mit Kindern im Hopfengarten.

- ist am Samstag, 24. September, 10 bis 14 Uhr, Familientag mit Glitzertattoos, Glücksrad, Flohmarkt. Am Pferdemarkt 3. Im Bereich Zeven

- gibt es am Mittwoch, 21. September, ab 19.30 Uhr einen Fachvortrag zum Thema „Marte Meo meets INPP“ im DRK-Familienzentrum Zeven.

- erleben Interessierte am Donnerstag, 22. September, ab 19.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Häusliche Gewalt – Formen, Anzeichen und die Frage ,Was tun, wenn Kinder häusliche Gewalt erleben?’“. Veranstaltungsort ist die Kita Himmelszelt im Heidornweg 12, Sittensen.

- ist das DRK-MGH mit Familienzentrum und Krippe in Zeven am Freitag, 23. September, von 14 bis 17 Uhr für alle geöffnet. Spiele, Aktionen, Kinderflohmarkt und vieles mehr sind geplant. In Bremervörde

- gibt es am Samstag, 17. September, von 14 bis 17.30 Uhr ein Jubiläumsfamilienfest, Veranstaltungsort ist Neues Feld 60.

- haben Eltern Gelegenheit, den Workshop „Geschwisterbeziehungen“ wahrzunehmen. Los geht es am Montag, 19. September, um 19.30 Uhr. Adresse: Neues Feld 60.

- erleben Eltern am Dienstag, 20. September, ab 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Digitale Welten – Was nutzt Ihr Kind? Das digitale Klassenzimmer für Eltern von Kindern im Vorschulalter mit Till Bräkling“. Ort des Geschehens ist das DRK-MGH Oerel.

- ist am Mittwoch, 21. September, Aktionstag. An der Amtsallee 7 gibt es ab 14.30 Uhr Aktionen für Kinder mit ihren Eltern.

Wachstum und Angebotsvielfalt kommen zusammen; das Netzwerk ist in den vergangenen zehn Jahren ordentlich gewachsen: Weit über 100 Träger sind im Landkreis Teil des Netzwerks – in Rotenburg der Verein Simbav, in Bremervörde „PaNaMa“ und in Zeven das Familienzentrum, um nur einige Namen zu nennen. Unterschiedliche Lebensbereiche halten für Schwangere, junge Eltern, Babys und Kleinkinder unterschiedliche Herausforderungen bereit. Auch deshalb ist man beim Landkreis so stolz auf die Vielfalt: Die Träger kommen aus allen möglichen Richtungen, sei es das Gesundheitswesen mit dem Agaplesion Diakonieklinikum, die Kinder- und Jugendhilfe, die Frühförderung und vieles mehr. „Wer Unterstützung braucht, findet sie auch“, ist sich Colshorn sicher. Viele Träger bieten viel. „Die breite Palette der Angebote zeigt, wie bunt und vielfältig Schwangere und Eltern im Landkreis unterstützt werden“, lobt der Landrat.

Und doch gibt es hier und dort noch Potenzial für Verbesserung. „Wir müssen digitaler werden!“, formuliert Sachgebietsleiterin Melanie Siller eine Erkenntnis, die zuletzt hinter den Kulissen der Frühen Hilfen gereift ist. Ein bisschen ist das auch Antwort auf die Frage: Erreichen wir überhaupt alle Familien? Der Willkommensbesuch ist, sofern bei den Betroffenen erwünscht, schon mal ein guter Anfang. Aber um möglichst viele Eltern weg von widersprüchlichen Informationen von Suchmaschinen hin zu belastbarem Wissen zu bringen, hat der Landkreis eine Internetseite aufgebaut: Unter familienportal.lk-row.de finden Eltern Träger der Frühen Hilfen und Wissenswertes, eingeteilt nach den drei großen Bereichen des Landkreises Rotenburg, Bremervörde und Sittensen. „So sieht man schnell, was es konkret an Angeboten in der Nähe gibt“, so Siller.

Für das Famlienportal will der Landkreis während der kommenden Jubiläumswoche Werbung machen. Kärtchen mit QR-Code wird es während der zahlreichen Veranstaltungen zu zehn Jahren Frühe Hilfe (siehe Kasten) geben. Die Festivitäten sind offen für alle, heißt es aus der Kreisverwaltung.